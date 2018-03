Berlakovich: Vorbildliche Waldbäuerinnen und Waldbauern gesucht

Einreichungen für den "Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft" sind bis 15. April 2013 möglich

Wien (OTS) - "Mit dem Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft holen jene Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer vor den Vorhang, die sich durch eine vorbildhafte, nachhaltige Waldbewirtschaftung auszeichnen und so mit gutem Beispiel für andere vorangehen. Eine Vielzahl von Bäuerinnen und Bauern kümmert sich mit Kreativität, Unternehmergeist und größter Rücksicht auf ökologische Kriterien um den Wald - und genau die suchen wir", so Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich zur Ausschreibung zum Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft 2013.

Bis 15. April 2013 haben alle Waldbäuerinen und -bauern die Möglichkeit, sich für den "Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft 2013" in den Kategorien "Waldbau & Waldnutzung", "Vermarktung von Holz und anderen Produkten", "Anbieten und Erweiterung von forstlichen Dienstleistungen" sowie "Kooperationen und branchenübergreifende Zusammenarbeit" zu bewerben. Zusätzlich zum Staatspreis wird auch heuer wieder ein gesonderter Kooperationspreis vergeben. Hier können entweder Gemeinschaften (Waldverbände, Waldwirtschaftsgemeinschaften, Produktions- und/oder Vermarktungsgemeinschaften und dgl.) oder Einzelpersonen einreichen, die sich um die Kooperation in der Waldwirtschaft besondere Verdienste erworben haben. Die besten zehn Einreichungen werden im Herbst, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Niederösterreich, ausgezeichnet.

Ziel der Aktion "Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft" ist es, die vielfältigen Möglichkeiten, aus dem Wald naturverträglichen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, aufzuzeigen, das Selbstverständnis der Waldbauern zu stärken und den Stellenwert der bäuerlichen Waldwirtschaft zu erhöhen.

Einzureichen sind die Projekte noch bis 15. April 2013 bei den Landeslandwirtschaftskammern sowie bei den Landesforstdirektionen und -inspektionen. Weitere Informationen zu den Einreichbedingungen sind bei den jeweiligen Einreichstellen bzw. unter www.lebensministerium.at/forst zu finden.

