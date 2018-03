(4) A2: Herzogbergtunnel war um 1.50 Uhr wieder frei befahrbar

ASFINAG-Räumstaffel fuhr 20 Minuten vor der gestrigen Massenkarambolage Strecke ab

Graz (OTS) - Bis nach Mitternacht waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und ASFINAG nach der Massenkarambolage im Herzogbergtunnel im Einsatz, um die Fahrzeuge aus dem Tunnel sowie die Schäden an der Tunneleinrichtung zu beseitigen. Um 1.50 Uhr konnte der Bereich der Pack Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bekanntlich waren Montag um etwa 12.20 Uhr insgesamt 19 Fahrzeuge - 14 Pkw und 5 Lkw - nach der Tunneleinfahrt kollidiert, nachdem ein Pkw ins Schleudern geraten und etwa 150 Meter nach dem Tunnelportal stehengeblieben war.

Die Tunnelröhre in Richtung Wien konnte hingegen nach einem Auffahrunfall knapp nach 12 Uhr - verwickelt waren zwei Lkw und zwei Pkw - um 16.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die ASFINAG hatte aufgrund der anhaltenden Schneefälle ihre Räumstaffeln im Einsatz. Laut den Aufzeichnungen - jeder Streu-Einsatz wird auch protokolliert - wurde etwa 20 Minuten vor dem Unfall auch dieser Bereich geräumt und entsprechend Salz gestreut. Die ASFINAG appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise - trotz des kalendarischen Frühlings - an die Witterungsverhältnisse anzupassen und vor allem ausreichenden Abstand zum vorderen Fahrzeug zu halten.

