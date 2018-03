Leichtfried bringt Antrag zum Schutz des österreichischen "Kfz-Pickerls" ein

SPÖ-EU-Delegationsleiter will "nicht für jeden Lebensbereich eine EU-Regulierung"

Wien (OTS/SK) - Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten, spricht sich gegen eine zu detaillierte EU-weite Regulierung bei der Überprüfung von Fahrzeugen aus. "Damit wäre auch das gut funktionierende System in Österreich mit dem sogenannten Kfz-Pickerl in Gefahr", warnt Leichtfried am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der SPÖ-Europaabgeordnete hat in seiner Funktion als Mitglied im zuständigen Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments nun einen Änderungsantrag eingebracht. Dabei sollen "bereits etablierte und gut funktionierende Überwachungssysteme in den Mitgliedstaaten nicht unnötig maßgeblich verändert und dadurch beeinträchtigt werden". ****

Jörg Leichtfried schreibt in der offiziellen Begründung des Änderungsantrags: "Gut funktionierende, sichere und anerkannte Systeme zur technischen Überwachung von Fahrzeugen, wie beispielsweise das österreichische System der Prüfwerkstätten, sollen nicht durch unnötige Detailgesetzgebung der Europäischen Union beeinträchtigt werden." Der SPÖ-Europaabgeordnete hofft, dass damit der Vorschlag des deutschen CDU-Berichterstatters keine Mehrheit findet. (Schluss) bj

