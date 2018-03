Rübig / Seeber: Wir wollen erreichbare Klimaziele für 2030

Grünbuch: Prozess zur Festlegung der Ziele und Instrumente der EU-Klimapolitik bis 2030 beginnt

Brüssel, 27. März 2013 (OTS) "Die EU braucht auch nach 2020 klare, erreichbare Ziele für die Energie- und Klimapolitik der EU. Ohne eindeutige Zielsetzungen gibt es keine politischen Ambitionen und keine Planungssicherheit für die Wirtschaft", so Paul Rübig, Energiesprecher der ÖVP, und Richard Seeber, Umweltsprecher der EVP im EU-Parlament, heute anlässlich der Veröffentlichung des sogenannten Grünbuchs zur Energie- und Klimapolitik der EU bis 2030. Rübig und Seeber treten dafür ein, dass weiterhin drei Ziele festgelegt werden: zur Senkung des CO2-Ausstosses, zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien. "Dabei muss die Energieversorgungssicherheit, die Nachhaltigkeit

und die Konkurrenzfähigkeit Europas sichergestellt werden. Auch muss Energie leistbar für die Bevölkerung bleiben", so die beiden EU-Abgeordneten. ****

Mit dem heute vorgelegten Grünbuch beginnt der politische Prozess zur Festlegung der Ziele, Schwerpunkte und Instrumente der EU-Klimapolitik bis 2030. Rübig und Seeber warnen vor einem zu bürokratischen Vorgehen: "Wenn das Ziel klar ist, können die Instrumente und Methoden zur Erreichung der Ziele flexibel sein.

Wir wollen keinen starren Rahmen, sondern Anreize zur Erreichung

der Ziele", so die beiden Europaparlamentarier. "Anstatt den Mitgliedstaaten und Unternehmen bis ins Detail vorzuschreiben, auf welche Weise sie vorgehen sollen, ist es besser, diejenigen zu belohnen, die Fortschritte erzielen", so Seeber. Wichtig sei auch, die politischen Ansätze und Vorgaben nicht alle paar Jahre zu ändern. Nur so könne Planungssicherheit gegeben werden.

"Wir müssen auch mit dem Aberglauben Schluss machen, dass man beim Klimaschutz etwas erreicht, wenn man auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie keine Rücksicht nimmt", betont Rübig. "Wer der Wirtschaft ins Knie schießt, bringt weder den Klimaschutz, noch die Energiewende, noch Öko-Innovationen voran", so Rübig. "Ökologie und Ökonomie sollten kein Widerspruch sein. Wenn wir es richtig angehen, fördert die Klimapolitik die Effizienz der Wirtschaft und grüne Technologien. Und umgekehrt hat nur eine wettbewerbsfähige Wirtschaft die Kraft zur Modernisierung", betont Seeber.

