ÖAMTC: Hohe Preisunterschiede europaweit bei der Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt (+Grafiken)

Mit dem Taxi in die Innenstadt - 115 Euro in London, 16,50 Euro in Barcelona

Wien (OTS) - Frühling ist Städtereise-Zeit. Eine Frage, vor der Urlauber bei der Reiseplanung immer wieder stehen: Wie gelangt man vom Flughafen eigentlich am einfachsten und günstigsten in die Innenstadt? Der ÖAMTC hat einen Kostenvergleich für 15 beliebte Ziele für Städtereisen erstellt: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brüssel, Florenz, Lissabon, London, Madrid, München, Paris, Prag, Rom, Venedig, Wien und Zürich. Ermittelt wurden die Kosten für den Transfer mit Taxi, Airport-Express-Verbindungen und Öffis. "London ist mit Abstand die teuerste Stadt in allen Kategorien", so ÖAMTC-Touristikerin Dagmar Riedl. Die Clubexpertin gibt wichtige Tipps für die Fahrt vom Flughafen in die jeweilige Stadt:

In folgenden Städten sollte man sich die Fahrt mit dem Taxi gut überlegen, denn die Kosten haben es in sich: London (115 Euro vom Gatwick Airport und vom Flughafen Stansted, 80 Euro vom Heathrow Airport), Venedig (70 Euro von Treviso) und München (60 Euro). Einen außergewöhnlichen Transport bietet der "Marco-Polo"-Flughafen in Venedig. Reisende können sich per Wassertaxi in die Stadt chauffieren lassen - die Kosten belaufen sich allerdings auf 100 Euro. Vergleichsweise günstig fährt man mit dem Taxi in Barcelona (16,50 Euro), Berlin und Lissabon (jeweils 20 Euro).

"An den meisten Flughäfen gibt es sogenannte Airport-Express-Verbindungen (Zug oder Bus). Auch hier führt London die Top 3-Liste der teuersten Städte im Vergleich an", berichtet die ÖAMTC-Expertin. 27,50 (Stansted) bzw. im günstigsten Fall 23,00 Euro (Heathrow) kostet eine einfache Fahrt mit dem Express-Zug. Am Flughafen Paris-Charles de Gaulle muss man für eine einfache Fahrt mit dem Express-Bus 17 Euro bezahlen. In Rom kostet eine Fahrt im Express-Zug vom Flughafen Leonardo da Vinci in die Innenstadt 14 Euro. Eine günstige Alternative zum Taxi sind die Express-Verbindungen hingegen in Berlin (3,10 Euro für eine einfache Fahrt im Express-Zug von Berlin Schönefeld) und in Lissabon (3,50 Euro für eine einfache Fahrt im Express-Bus). "Die Express-Verbindungen kosten zwar etwas mehr als die regulären öffentlichen Verkehrsmittel, doch sie bieten den Reisenden einige Vorteile", weiß Riedl. Meist gelangen Touristen ohne Umsteigen und mit weniger Zwischenstopps ins Stadtzentrum und es gibt in der Regel mehr Platz für den Transport des Gepäcks.

"Am günstigsten fährt man in den meisten Fällen jedoch mit den Öffis", sagt die ÖAMTC-Reiseexpertin. Auch hier gibt es Preisunterschiede: Am teuersten schneiden im Vergleich die Öffis in London (20 Euro mit dem Zug von Luton), München (10,40 Euro mit dem Zug) und Paris (10,90 Euro mit der U-Bahn von Orly) ab. Im Vergleich zu den Kosten für Taxi oder Express-Verbindungen sind die Öffis jedoch auch in diesen Städten die preiswerteste Wahl. Die günstigsten Öffi-Verbindungen vom Flughafen in die Innenstadt gibt es in Prag (1,25 mit dem Bus), Lissabon (1,40 Euro mit der U-Bahn) und Barcelona (2,35 Euro mit dem Zug).

Wien liegt im Vergleich zu den getesteten Städten in allen Kategorien im guten Mittelfeld. Sowohl der City Airport Train (11 Euro) als auch die reguläre Zugverbindung (4 Euro) sind um mehr als die Hälfte günstiger als die teuerste getestete Stadt London.

