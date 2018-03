AK: Österreichs Banken haben 3 Milliarden Euro verdient

Beschäftigte müssen nun ihren fairen Lohn für den Erfolg erhalten

Wien (OTS) - Österreichs Kreditinstitute haben im Vorjahr prächtig verdient. In der Folge werden Aktionäre teils über steigende teils über wieder aufgenommene Ausschüttungen kräftig bedient. Auch die Manager der Banken verdienen ein Vielfaches ihrer Angestellten. "Jetzt ist es an der Zeit, dass auch die Beschäftigten ihren fairen Anteil vom Kuchen bekommen", fordert AK Präsident Rudi Kaske im Zuge der laufenden KV-Verhandlungen für die rund 80.000 Beschäftigten in der Finanzbranche.

Laut jüngsten Daten der oesterreichischen Nationalbank (OeNB) belief sich das Jahresergebnis (vor Steuern und Minderheitenanteile) der Bankkonzerne und Einzelkreditinstitute im Vorjahr auf rund 5,2 Milliarden Euro. Das entspricht gegenüber dem Jahresabschluss 2011 einem satten Plus von 87,4 Prozent. Unterm Strich erwirtschafteten die österreichischen Banken einen Gewinn von knapp drei Milliarden Euro - nach rund 711 Millionen Euro 2011.

Positiv wirkten sich Sondereffekte sowie Rückgänge bei Abschreibungen auf Firmenwerte von Tochterunternehmen und bei der Risikovorsorge für Wertpapiere aus. "Die Situation in der heimischen Bankenlandschaft beginnt sich nach der Krise wieder zu normalisieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Beschäftigten einen entscheidenden Obolus dafür geleistet haben", weist Kaske auf die zahlreichen Einsparungsprogramme mit entsprechendem Personalabbau hin, die bei allen großen österreichischen Banken weiterhin im Laufen sind.

In den Genuss der deutlich gestiegenen Gewinne kommen aktuell aber vor allem die Aktionäre. So werden die Dividendenzahlungen im Vergleich zum Vorjahr auf der einen Seite kräftig erhöht, auf der anderen Seite wieder aufgenommen. "Die Banken sollen nicht immer nur auf ihre Aktionäre schauen, sondern vor allem auf ihre Beschäftigten", so der AK Präsident. "Denn schließlich ist genau ihre Expertise und ihr Einsatz maßgeblich für den Unternehmenserfolg verantwortlich. Und das gehört entsprechend belohnt", fordert Kaske einen fairen Abschluss bei den laufenden KV-Verhandlungen.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Michaela Lexa

Tel.: Tel.: (+43) 50165-2141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at