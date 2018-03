Pirker: Europol muss zu "europäischem FBI" werden

EU-Kommission schlägt Stärkung und Kompetenzerweiterung der europäischen Polizeibehörde Europol vor

Brüssel, 27. März 2013 (OTS) "Die europäische Polizeibehörde Europol muss zu einem 'europäischen FBI' ausgebaut werden. Grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit muss in der EU einfacher, schneller, billiger, selbstverständlicher und unbürokratischer werden", so der Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament, Hubert Pirker, zum heutigen Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission. "Auch hier ist ein Bereich, wo wir ganz klar mehr Europa brauchen. Bisher muss erst nachgewiesen werden, dass mehr als ein EU-Land von einer schweren Straftat betroffen

ist, bevor Europol aktiv werden kann. Das ist zu umständlich. Die Sicherheit der Bürger ist wichtiger als das Nationalstaatsdenken mancher Behörden", erklärt der ÖVP-EU-Abgeordnete.****

Der heutige Gesetzesentwurf gehe in die richtige Richtung, so Pirker. Die EU-Kommission schlägt vor, die Mitgliedstaaten stärker zu verpflichten, Europol einzubeziehen. Dafür sollen auch Anreize durch neue Finanzierungsmöglichkeiten für grenzüberschreitende Ermittlungen geschaffen werden. Außerdem soll Europol nicht nur für organisierte, sondern auch für schwere Kriminalität zuständig sein. Für Terrorismusbekämpfung soll die Behörde auch dann zuständig sein, wenn keine Hinweise vorliegen, dass es sich um einen grenzüberschreitenden Fall handelt. Auf Anfrage eines Landes soll Europol in Zukunft immer aktiv werden können. Auch soll es gemeinsame, internationale Ermittlungsteams und erstmals ein Europäisches Zentrum zur Bekämpfung von Cyber-Kriminalität geben.

"Es war höchste Zeit, dass der Gesetzesvorschlag kommt. Wir werden ihn uns sehr genau anschauen und weitere Vereinfachungen vorschlagen", so Pirker.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hubert Pirker MEP, Tel.: +32-2-284-5898,

hubert.pirker@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu