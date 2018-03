Bürgermeister von Goldegg, Hans Mayer, ist neuer Landesobmann des Team Frank Stronach

Team Frank Stronach für Salzburg reicht Kandidatenliste zur Landtagswahl ein - Einladung zum Pressegespräch am 3. April

Salzburg (OTS) - Das Team Frank Stronach für Salzburg hat heute bei der Wahlbehörde seine Kandidatenliste für die Landtagswahl abgegeben.

Spitzenkandidat auf der Landesliste ist der gestern neugewählte Obmann der Landesgruppe, der Bürgermeister von Goldegg, Hans Mayer. Mayer stellt sein Team für Partei und Landtagswahl am 3. April, ab 10.30 Uhr, bei einem Pressegespräch in der Landesgeschäftsstelle in der Franz-Josef-Strasse 19 vor. Dazu laden wir die Vertreter der Medien ein.

Der Wahlkampf wird unter dem Motto "Mit Salzburg spekuliert man nicht" stehen, und sich speziell folgenden Themen widmen:

Familienfreundliches Salzburg - bedarfsgerechte Kinderbetreuung & leistbares Wohnen

Wirtschaftsstandort Salzburg sichern & ausbauen

Verkehr & Energie - intelligenter Nahverkehr, verbindliches Energieleitbild

Belebung der Dörfer

Sicherung des kleinstrukturierten Bauernstandes

medizinische Versorgung in Stadt und Land sichern - Erhaltung der Spitäler, Stärkung der Ärzte in ländlichen Gemeinden, Erleichterung bei der Gründung von Arztordinationen

Kultur des Miteinander in der Politik

Entpolitisierung der Landesverwaltung - starke Kontrolle der landeseigenen Betriebe

Die ersten 15 Kandidaten auf der Landesliste sind:

Hans Mayr Goldegg

Otto Konrad Stadt Salzburg

Helmut Naderer Seekirchen

Gabriele Fürhapter Siezenheim

Margarete Brennsteiner-Köckerbauer Seekirchen

Heinrich Thonet Stadt Salzburg

Bernhard Erich Wagner Stadt Salzburg

Wolfram Fössl Kaprun

Birgit Gell Seekirchen

Sabine Pomhoff Stadt Salzburg

Othmar Kerschbaum Stadt Salzburg

Horst Feichtner Stadt Salzburg

Viktor Schedlbauer Tamsweg

Andreas Schneider Plainfeld

Markus Schörghofer Hallein

Die gesamte Landesliste und die Bezirkslisten stehen ab Nachmittag auf der Salzburg-Seite unter www.teamstronach.at .

