ORF SPORT + mit dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 28. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 28. März 2013, in ORF SPORT + sind das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix von Malaysia um 20.45 Uhr.

Zentrales Thema des Schulsport-Magazins "Schule bewegt" ist Volleyball. Die Volleyball-Akademie Polgarstraße in Wien stellt sich in einem Videobeitrag selbst vor. Volleyballer Clemens präsentiert mit den Schülerinnen und Schüler der Volleyball-Akademie Polgarstraße die Grundlagen des Sports. Zu Gast im Studio ist "Mr. Volleyball" Peter Kleinmann.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasseschwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 27. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at