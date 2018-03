Anna Netrebko singt erste Lady Macbeth

Wien (OTS) - Anna Netrebko singt zu den Münchner Opernfestspielen im Sommer 2014 erstmals Verdis Lady Macbeth. Das berichtet NEWS in seiner morgen erscheinenden Ausgabe. Der Partner für das Rollendebüt, das einen Quantensprung ins dramatische Repertoire bedeutet, wird Simon Keenlyside sein, der dafür den zeitgleichen Salzburger "Don Giovanni" absagt (Ildebrando D'Arcangelo übernimmt). Beides bestätigt in NEWS Salzburgs Festspielintendant Alexander Pereira, der sich auch "wohl in der Endrunde" für die Mailänder Scala sieht. "Ich nehme es an, sonst stünde man mit mir ja nicht im Kontakt. Aber ich bin nur einer von drei oder vier."

Rückfragen & Kontakt:

Sekretariat NEWS

Chefredaktion

Tel.: (01) 213 12 DW 1103