FP-Mahdalik gegen Drüberfahren bei der Stadtstraße im 22. Bezirk

Wann startet echte Bürgermitbestimmung?

Wien (OTS) - SPÖ und Grüne wollen die "Stadtstraße" vom A-23-Knoten Hirschstetten bis zur Seestadt Aspern offenbar ohne jede Mitbestimmungsmöglichkeit für die betroffene Bevölkerung durch Wohn-und Grüngebiete betonieren, warnt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Lediglich "Informationsveranstaltungen" sind von Rot-Grün geplant, von einer tatsächlichen Bürgereinbindung ist bislang keine Rede. Dabei soll die Straße laut aktueller Trassenplanung direkt bei den Blumengärten Hirschstetten aus dem Tunnel kommen, so dass Tausende Anrainer und das Grünparadies direkt betroffen wären. SPÖ-Bezirksvorsteher Scheed und die grüne Verkehrsstadträtin Vassilakou wären daher gut beraten, die Bevölkerung von Hirschstetten in die Planungen mit einzubeziehen und gemeinsam eine menschen- und umweltfreundliche Lösung zu finden. "Die FPÖ wird jedenfalls in der Bezirksvertretung und im Gemeinderat weiter gegen das rot-grüne Drüberfahren auftreten und im Interesse der Menschen agieren", kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

