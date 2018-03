300 Millionen Überstunden trotz Rekordarbeitslosigkeit: AK sieht großes Potenzial für neue Arbeitsplätze

Linz (OTS) - Die Arbeitslosigkeit erreichte in den letzten Monaten beinahe die Rekordwerte der Krisenjahre 2008/2009. Das zeigt die aktuelle Arbeitsmarktanalyse der AK Oberösterreich. Dabei hatte Österreich die Wirtschaftskrise vor allem deswegen gut gemeistert, weil zwar das Arbeitszeitvolumen in den Betrieben verringert, aber gleichzeitig durch den Erhalt vieler Arbeitsplätze der private Konsum stabilisiert wurde.

Kurzarbeit, Bildungskarenz, Abbau von Mehr- und Überstundenkontingenten - die arbeitszeitpolitischen Maßnahmen im Zuge der Wirtschaftskrise haben allen Betroffenen genützt: den Arbeitnehmern/-innen, den Unternehmen und dem Staat.

"Wenn sich aber jetzt Betriebe aus der Verantwortung stehlen und wieder mehr Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit schicken, wird das in eine kaum zu bremsende wirtschaftliche Abwärtsspirale führen", prognostiziert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Daher ist es dringend notwendig, so wie während der Krise 2008/2009 an den arbeitszeitpolitischen Schrauben zu drehen, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken. Spielraum und Handlungsbedarf besteht vor allem bei den mehr als 300 Millionen Überstunden, die jedes Jahr in Österreich - zu einem guten Teil unbezahlt - geleistet werden. Sie bieten Potenzial für neue Arbeitsplätze und diese sorgen für zusätzliches Einkommen und mehr Konsum.

Gleichzeitig erteilt Kalliauer den immer wieder kehrenden Rufen der Arbeitgeber nach einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit und einer Deregulierung der arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen (insbesondere des Kündigungsschutzes) eine klare Absage: "Wenn den Unternehmen nichts Besseres einfällt, als die Auswirkungen der schleppenden Konjunktur auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwälzen und sie gleichzeitig als Sozialschmarotzer und Faulenzer zu diffamieren, dann dient das nur einem einzigen Zweck: die Sozialleistungen noch weiter zu beschneiden. Und da spielen wir nicht mit", so Kalliauer.

Unter

http://www.arbeiterkammer.com/bilder/d190/AM_Quartalsanalyse_2012_4.p

df kommen Sie direkt zur Arbeitsmarktanalyse der Arbeiterkammer Oberösterreich.

