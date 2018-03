Frühjahrsputz 2.0: Mit eBay kommt Geld ins Börserl

eBay-Umfrage: Versteckte Schätze im Wert von fast 2.700 Euro pro Haushalt

Wien (OTS) - Der Winter ist hoffentlich bald überstanden, der beginnende Frühling lässt die Lebensgeister wieder erwachen. Höchste Zeit, auch die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen und mal richtig auszumisten. Mit eBay kann man dabei sogar Geld verdienen, wie eine von eBay 2012 durchgeführte repräsentative Studie aufzeigt (durchgeführt von TNS UK im Auftrag von eBay unter 1.043 Österreichern).

Die meisten Österreicher (96 Prozent) haben Gegenstände zu Hause, die sie nicht mehr benutzen: Jeder Haushalt im Land hat im Durchschnitt elf Comics ungenutzt herumliegen, zehn Sammelstücke wie Münzen oder Postkarten und je drei Möbelstücke, Schmuckartikel und Handtaschen, die nicht mehr verwendet werden. Auch Mobiltelefone und Smartphones (zwei pro Haushalt), Porzellan (fast zwei Stück pro Haushalt), Barbies (eine pro Haushalt) oder Sportkleidung und -ausrüstung (rund ein Gegenstand pro Haushalt) etc. fristen ein ungenutztes Dasein. Den Gesamtwert all dieser Gegenstände schätzten ihre Besitzer im Durchschnitt auf knapp über 1.300 Euro. Ein genauer Vergleich mit bei eBay erzielten Verkaufspreisen zeigt jedoch, dass der Wert der Produkte, die in unseren Haushalten unbenützt vor sich hinschlummern, zumeist massiv unterschätzt wird: Bei eBay erzielten diese Gegenstände durchschnittlich mehr als den doppelten Verkaufspreis, den ihre Besitzer ursprünglich schätzten. Pro Haushalt ergibt sich somit eine Summe von fast 2.700 Euro, die in unbenutzten und somit nicht mehr gebrauchten Produkten schlummert und aktiviert werden kann. 73 Prozent aller Österreicher mit unbenutzten Gegenständen können sich vorstellen, diese zu verkaufen, 83 Prozent der Verkaufswilligen würden dafür das Internet, zum Beispiel den Online-Marktplatz eBay, nutzen.

Jürgen H. Gangoly, Pressesprecher für eBay in Österreich, dazu:

"Laut unserer Erhebung gibt es in Österreich pro Haushalt im Durchschnitt 54 ungenutzte Gegenstände. Ein Frühjahrsputz schafft Platz - und bringt mit eBay sogar ganz unkompliziert Geld ins Börserl. Oft wird unterschätzt, wie viel die Dinge, die man nicht mehr benötigt, anderen wert sind. Bei eBay finden Angebot und Nachfrage zueinander, der Schatz kann gehoben werden. Damit lässt sich dann gleich ein Teil der neuen Frühjahrsgarderobe finanzieren."

Die Schatzsuche geht los: Wiederverkauf lohnt sich

Wie die Analyse der Wiederverkaufswerte bei eBay.at vom 1. bis 31. Jänner 2013 zeigt, zahlt sich der Verkauf von privat an privat aus:

Der durchschnittliche Wiederverkaufswert eines Kinderwagens lag im Beobachtungszeitraum etwa bei 101 Euro, Damengürtel wechselten im Schnitt für 9 Euro die Besitzerin, ein Stuhl ist im Mittel 64 Euro wert. Der Verkauf von Autoreifen bessert das Haushaltsbudget um durchschnittlich 89 Euro auf, eine Bohrmaschine lässt 103 Euro in das Börserl flattern.

Jürgen H. Gangoly dazu: "Käufer sehen sich heute vermehrt nach Artikeln um, die neuwertig sind. Beide Seiten gewinnen hier: Der Käufer spart Geld, der Verkäufer kann seine nicht mehr benötigten Artikel zu barem Geld machen." Gerade ein internationaler Marktplatz wie eBay erhöht hier die Chancen: Online finden Interessenten aus ganz Österreich oder sogar der ganzen Welt den zu klein gewordenen aber immer noch stylischen Kinderwagen oder die nicht mehr gebrauchte Küchenmaschine.

Verkaufserfolg optimieren - kostenlose Fotos bis 1. Juni 2013

Auf einem Marktplatz wie eBay kann der Verkäufer mit einer ansprechenden Präsentation seiner Angebote zum eigenen Verkaufserfolg beitragen: Erfolgreiche Angebote zeichnen sich etwa durch eine umfangreiche Beschreibung (Marken, Größen, Farben, Maße etc.) sowie durch gute Fotos aus. Nicht umsonst heißt es ja auch: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aktuell bietet eBay ein besonderes Angebot für alle privaten Verkäufer: Bis zum 1. Juni 2013 sind alle Fotos zum Angebot gratis. Die Gebühren für zusätzliche Bilder, XXL-Fotos, Galerie Plus und Bilderpakete entfallen.

Alle Bedingungen dieser Aktion:

http://pages.ebay.at/promos/FreePics_130213/index.html

Hilfreiche Hinweise zum erfolgreichen Verkaufen bei eBay gibt es hier:

http://www.ebay.at/erfolgreich-verkaufen

