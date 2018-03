Equens unterstützt niederländische Unternehmen bei der Migration zu SEPA

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Klarheit über Berichtstandard erleichtert die Umstellung

Der europäische Zahlungsverkehrsdienstleister Equens möchte den niederländischen Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen anbieten. Damit reagiert Equens auf einen wachsenden Bedarf der Unternehmen an Unterstützung bei der Migration zum gemeinsamen Zahlungsverkehrsraum SEPA (Single Euro Payments Area).

Ab dem 1. Februar 2014 werden Zahlungsverkehrsprodukte innerhalb von Europa harmonisiert, wodurch ein gemeinsamer und einheitlicher europäischer Zahlungsverkehrsraum entsteht. Alle Unternehmen, die mit Zahlungsverkehr in Berührung kommen, müssen dafür ihre Prozesse und Systeme anpassen. Die aktuellsten Umfrageergebnisse des SEPA-Monitors der niederländischen Zentralbank "De Nederlandsche Bank" zeigen, dass viele Unternehmen noch eine Entscheidung darüber treffen müssen, wie sie die erforderlichen Anpassungen durchführen werden. Durch seine jahrelange Erfahrung im Bereich Zahlungsverkehr hat Equens umfangreiche Kenntnisse aufgebaut. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass der Gebrauch von Standards dazu beiträgt, die Kosten und die Komplexität zu reduzieren. Die neuen Dienstleistungen von Equens sind daher eine zuverlässige und solide Alternative für Unternehmen.

Der neue Service "Zakelijk Betalen en Ontvangen" (Geschäftlicher Zahlungsverkehr) für geschäftliche Transaktionen besteht momentan aus drei Produkten, die die Unternehmen als Paket oder auch einzeln abnehmen können. Mithilfe von "Transactie Aanlevering" (Anlieferung von Transaktionen) können Unternehmen Transaktionen über Equens an eine oder mehrere Banken senden. Ausserdem bietet Equens unter "Rekening- en Verwerkingsinformatie" Konto- und Verarbeitungsinformationen an. Diese Dienstleistung erfüllt die SEPA-Standards und ist mit den vertrauten Informationen im "VerwInfo"-Bericht (dem Bericht zum Verarbeiten von Informationen) identisch. Ein Vorteil dabei ist, dass Unternehmen in ihren Systemen nichts zu verändern brauchen und weiterhin dieselben "VerwInfo"-Berichte für die interne Verarbeitung von Zahlungen verwenden können, mit denen sie auch heute arbeiten. Auf diese Weise werden die Kosten begrenzt und die Migration wird vereinfacht. Da die SEPA-Migration für den gesamten Markt immer näher rückt, wächst der Bedarf an dieser Art von Dienstleistungen. Schliesslich bietet Equens eine "Formaat Conversie" (Formatkonvertierung) an. Damit wird das heutige ClieOp-Format für Überweisungen und Lastschriften in das neue SEPA-Format ("pain") umgesetzt.

In Kürze folgen weitere Informationen zu dem Zeitpunkt, an dem die drei Dienstleistungen verfügbar sein werden. Diese Termine werden möglichst nahtlos an den nationalen niederländischen SEPA-Migrationsplan anschliessen.

Unternehmen können sich für eine oder mehrere Dienstleistungen entscheiden. Ab heute finden Unternehmen, die Interesse an den Dienstleistungen haben, weitere Informationen unter http://www.equens.com.

Anmerkung der Redaktion

Über Equens

Equens SE ist einer der grössten Zahlungsverkehrsdienstleister in Europa und Marktführer im Bereich zukunftsfähiger Lösungen für die Abwicklung von Zahlungsverkehr und Kartenzahlungen. Dank eines umfassenden, wettbewerbsfähigen Dienstleistungsangebots wird das Unternehmen den Anforderungen des europäischen Zahlungsverkehrsmarktes gerecht. Equens unterstützt die Entwicklung eines einheitlichen europäischen Zahlungsraumes (SEPA) und setzt sich für die Standardisierung und Harmonisierung des europäischen und des weltweiten Zahlungsverkehrs ein. Gemeinsam mit Mandanten und Partnern in mehreren europäischen Ländern bietet Equens eine paneuropäische Marktabdeckung mit Niederlassungen in fünf Ländern - in den Niederlanden, Deutschland, Italien, Finnland und in Grossbritannien. Mit einem jährlichen Volumen von 10,4 Milliarden Zahlungen und 4,4 Milliarden POS- und Geldautomatenzahlungen hält das Unternehmen in Europa einen Marktanteil von gut 12,5 %.

Nähere Informationen über Equens erhalten Sie unter http://www.equens.com.

Rückfragen & Kontakt:

Marcel Woutersen, +31-30-283-54-27, +31-6-29-05-08-71 ; Annemieke

Lambregts, +31-30-285-50-27, +31-6-50-21-30-91. Equens SE, PO Box

30500,

3503 AH Utrecht, Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, Niederlande