"Am Schauplatz"-Reportage am 28. März: "Immer neue Fallen"

Wien (OTS) - Nirgendwo kommen Kriminelle leichter und schneller an Geld als über Internet und Telefon. Drei Viertel aller Internetnutzer in Österreich sind schon einmal einer Gaunerei zum Opfer gefallen. Die Täter agieren dabei immer geschickter. Ihre Identität verschleiern sie über ausländische Scheinfirmen. Die staatliche Kontrolle hinkt hinterher. Und die Verfolgung der Abzocker ist schwierig. Christine Grabner zeigt in der "Am Schauplatz"-Reportage "Immer neue Fallen" - zu sehen am Donnerstag, dem 28. März 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 - auf, wie leicht es ist, über eine Scheinfirma ahnungslose Konsumenten abzuzocken.

Die Gauner profitieren davon, dass sich Menschen von leeren Versprechungen blenden lassen. Zum Beispiel stellen sie einen hohen Gewinn, ein Sex-Abenteuer oder einen schnellen Kredit in Aussicht. Allerdings muss der Kunde immer schon vor Erbringung der Leistung viel Geld bezahlen. Dass es die Leistung am Ende gar nicht gibt, hat die Wienerin Andrea Hablick viel zu spät erkannt. Sie hatte im Internet eine Seite gefunden, die unbürokratische Kredite versprach. Frau Hablick musste dafür erst bei einer teuren Service-Hotline anrufen. Monatelang telefonierte sie erfolglos dem versprochenen Geld hinterher, zuletzt hatte sie Schulden von mehr als 4.000 Euro.

Beim Geschäft mit unseriösen Mehrwertnummern handelt es sich um einen Millionenbetrug. Die Telefongesellschaften und Netzbetreiber verdienen allerdings kräftig mit. Und Kritiker werfen ihnen daher vor, mit Absicht wegzuschauen oder sogar gemeinsame Sache mit den Gaunerfirmen zu machen.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at