FHWien der WKW: "Business Class Spezial" Financial Leadership: Wie CFOs erfolgreich werden und bleiben

Wien (OTS) - Wie können CFOs nachhaltigen Erfolg sichern und ihr Unternehmen auch durch stürmische Zeiten führen? Wie steigern sie die Rendite und entschärfen gleichzeitig Risiken? Wie werden sie zum einflussreichen Partner des CEO? Welche Rolle spielen Intuition und Emotion bei Finanzentscheidungen?

Diese und andere zentrale Fragen rund um Rolle und Selbstbild des Chief Financial Officers beleuchtet das soeben erschienene Buch "Financial Leadership: Vom Experten zum CFO", das sich auf Interviews mit 130 österreichischen CFOs stützt und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mehrerer Disziplinen auf das Thema anwendet.

Über die Kernaussagen und neuen Erkenntnisse des im Linde Verlag erschienen Werkes diskutieren am 3.4.2013 um 18 Uhr an der FHWien der WKW:

Univ.-Prof. Dr. Peter Steinkellner (Ehem. kaufmännischer Leiter der Swatch Group in Österreich, Professor für Beratungs- und Managementwissenschaften an der Sigmund Freud University in Wien, Mitautor)

Mag.a Monika Kovarova (Finance Director bei Ketchum Publico)

Mag. Gerhard Marterbauer (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Deloitte)

Mag.a Johanna Schober, MBA (Geschäftsführerin Sproing Interactive Media)

FH-Prof. DI Dr.techn. Karl Zehetner (Herausgeber des Buches, Studiengangsleiter Financial Management & Controlling)

Moderation:

Dr. Wolfgang Unterhuber (Autor und Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur - www.daseinsvorsorge.at)

FHWien der WKW: "Business Class Spezial" Financial Leadership: Wie

CFOs erfolgreich werden und bleiben



Datum: 3.4.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

FHWien der WKW

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien



Url: www.fh-wien.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

FHWien der WKW

Carina BEN ZEITOUN-WEISS

Public Relations

Tel.: 01 47677 5730

carina.benzeitoun-weiss @ fh-wien.ac.at

www.fh-wien.ac.at