"Eco" am 28. März: Zypern und Co. - Die Vertreibung aus dem Steuerparadies

Außerdem: WIFO-Studie erhebt Wertschöpfung durch das ORF-Fernsehen

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 28. März 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Zypern und Co.: Die Vertreibung aus dem Steuerparadies

Für Zypern war es eine Rettung in letzter Minute: Die Mittelmeerinsel konnte den Staatsbankrott dank EU-Geld - vorerst - abwenden. Der Preis dafür ist hoch: Eine Bank wird abgewickelt, Anleger, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto haben, werden saftig zur Kasse gebeten; und auch Bankeigentümer sollen nicht ungeschoren davonkommen. Für eine Steueroase, die jahrzehntelang mit niedrigen Steuern und hohen Zinsen Kapital und Firmen aus aller Herren Länder auf die Insel gelockt und von einem überdimensionierten Finanzsektor gut gelebt hat, eine desaströse Situation. "Eco" nimmt diese Vertreibung aus dem Paradies zum Anlass, um einen Überblick über die anderen Steueroasen in Europa zu geben - von Jersey und Malta bis Luxemburg, Liechtenstein und die Schweiz. Hat das "zyprische Exempel" für die anderen Steueroasen Folgewirkungen? Wird damit langfristig das Ende der Steuerparadiese eingeläutet? Ein Bericht von Bettina Fink und Hans Wu.

Krise im Musterland: Polens Wirtschaftsaufschwung gebremst

Polen ist besser durch die Krise gekommen als jedes andere EU-Land. Doch jetzt stockt der Konjunkturmotor. Die Krisenzeichen sind nicht mehr zu übersehen: Die Arbeitslosenquote steigt sprunghaft an und die Wirtschaft wächst heuer voraussichtlich nur mehr um 1,5 Prozent. Die relativ junge liberale Marktwirtschaft, die zügig aus der ehemaligen sozialistischen Planwirtschaft hervorgegangen ist, braucht neue Impulse. Die Gewerkschaft ist schon kampfbereit. Diese Woche finden in Schlesien erste Warnstreiks statt - und weitere könnten folgen. Es wird sogar mit einem Generalstreik gedroht. Ein Bericht von Cornelia Vospernik.

"Der Winzerkönig" und das Bruttoinlandsprodukt: WIFO-Studie erhebt Wertschöpfung durch das ORF-Fernsehen

"Jeder Euro, den der ORF für seine Fernsehaktivitäten aufwendet, ist mit einer inländischen Bruttowertschöpfung von 1,32 Euro verbunden", erläutert Oliver Fritz, WIFO-Experte für Strukturwandel und Regionalentwicklung, die Multiplikatoren-Effekte der TV-Produktion. "Eco" bringt die Zahlen, wie sich das österreichische Bruttoinlandsprodukt - und auch die Beschäftigung - durch die Fernsehaktivitäten verändert. So sind die im Jahr 2011getätigten Ausgaben im Ausmaß von 676 Millionen Euro mit rund 1,82 Milliarden Euro an gesamtwirtschaftlichem Produktionswert verbunden, einer Bruttowertschöpfung von rund 890 Millionen Euro als Beitrag des ORF zum BIP. Anhand der TV-Serie "Der Winzerkönig" zeigt "Eco" die positiven Folgen für den Tourismus rund um Rust im Burgenland. Laut Expertenanalyse gab es teilweise signifikante Steigerungen von Gästen aus Norwegen, Kroatien und Slowenien nach Ausstrahlung der Serien in deren Heimatländern. Ein Bericht von Günther Kogler.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at