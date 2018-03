FP-Kowarik: FPÖ startet Petition zur Ver- und Überbauung des Westbahnhofgeländes

ÖVP trägt Mitschuld am bisherigen Planungs-Stillstand

Wien (OTS) - Seit Jahrzehnten fordert die FPÖ nun schon eine Überplattung und Verbauung eines der besten innerstädtischen Entwicklungsgebiete, nämlich des "Hinterlandes" des Westbahnhofes im 15. Bezirk. "Die unzähligen Gleisanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen der ÖBB trennen den 15. Bezirk auf einer Länge von über 1,5 km. Diese Trennung ist eines der größten Probleme für unseren Bezirk", stellt FPÖ-Gemeinderat Mag. Dietbert Kowarik, Obmann in Rudolfsheim-Fünfhaus, heute fest.

Bisher wäre ausschließlich der Bereich direkt bei der Bahnhofshalle entwickelt worden (BahnhofCity Wien West), die großen Flächen hinter dem Bahnhof seien jedoch noch immer Stiefkind der Stadtverwaltung. Im Jahr 2015 werde der Hauptbahnhof in Vollbetrieb genommen, ebenso der Lainzer Tunnel. Der Westbahnhof werde dadurch an Frequenz verlieren und die Gleisanlagen wären ungenützt - daher wäre es endlich an der Zeit, hier offensiv zu werden, betont Kowarik.

"Wir wollen gemeinsam mit der Bevölkerung den Druck auf die rot-grüne Stadtregierung erhöhen, um hier etwas zu bewegen - daher starten wir die Petition. Wir wollen dort Wohnungen, Bildungseinrichtungen, Freizeitanlagen, Sportstätten und Gewerbegebiete - einen guten Mix also. Das wäre der ideale Schub für den 15. Bezirk!", so Kowarik, der auch auf die Homepage (westbahnhof-petition.at.tf) verweist.

Er erinnert die Kollegen der ÖVP an die Zustimmung der Volkspartei zu den kurzsichtigen Flächenwidmungsänderungen im Bereich Westbahnhof im Jahre 2006. "Dass der ÖVP-Bezirksobmann nunmehr vom wichtigsten Zukunftsprojekt für den 15. Bezirk spricht und für einen Business Park Westbahnhof wirbt, ist zwar erfreulich aber angesichts des Versagens der ÖVP-Gemeinderatsfraktion unglaubwürdig", so Kowarik, der dies auf die zu entschuldigende, jugendliche Unwissenheit des ÖVP-Politikers in dieser Thematik zurückführt

"Wir laden alle - natürlich auch Politiker aller Parteien aus dem Bezirk - ein, die Petition zu unterzeichnen und mit uns für die Neugestaltung des Westbahnhofgeländes zu kämpfen", sagt Kowarik. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747