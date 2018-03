So feiern Sie ein tierfreundliches Osterfest!

VIER PFOTEN gibt Tipps, wie man die kommenden Feiertage auch ohne Tierleid gestalten kann.

Wien (OTS) - In wenigen Tagen feiern wir Ostern - mit bunten Eiern, Osterschinken, Backwaren und Süßigkeiten. Doch hinter manchem Osterbrauch versteckt sich auch viel Tierleid: vom bunt bemalten Käfigei bis zum Schinken aus Intensivtierhaltung. VIER PFOTEN zeigt, wie man bewusst tierleidfrei Ostern feiern kann.

Der festlich hergerichtete Ostertisch und das Osternest sind am Ostersonntag für Groß und Klein ein Grund für Freude und Genuss. VIER PFOTEN warnt jedoch vor versteckten Käfigeiern. "Bereits gefärbte Eier können aus dem Ausland kommen und aus Käfighaltung stammen", so Nikola Furtenbach, Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN. "Am besten ist es, ungefärbte Eier aus (Bio-)Freilandhaltung zu kaufen und selber zu färben. Bei diesen Eiern kann man den Stempel gut lesen und sich für eine Haltungsform entscheiden, die den Hennen die artgerechtere Lebensform bietet."

Vorsicht ist auch bei Ostergebäck und Co. geboten. Nur wo ausdrücklich von Freiland-, Bio- oder Bodenhaltungseiern die Rede ist, sind diese auch enthalten. Bei allen anderen Produkten muss man von Eiern aus Käfighaltung ausgehen. Konsumenten sollten die Verpackung daher genau überprüfen beziehungsweise nachfragen. Um hier mehr Klarheit zu schaffen, fordert VIER PFOTEN eine verpflichtende Kennzeichnung von allen Produkten mit verarbeitenden Eiern. Nikola Furtenbach: "Wir empfehlen Produkte zu kaufen, die die Kennzeichnung "mit Bio-Freilandeiern" tragen. Auf der sicheren Seite ist man auch, wenn man die Zutaten einzeln kauft und selbst backt."

Unterstützung erhalten Konsumenten nun auch von der neuen VIER PFOTEN App, die schnell und bequem Auskunft über die Herkunft der Eier in verarbeiteten Produkten liefert. Die Tierschützer haben bis dato rund 1.700 Artikel in ihre Datenbank aufgenommen und Hunderte Hersteller im In- und Ausland angeschrieben, um entsprechende Informationen zu sammeln.

Auch der Osterschinken kann nach Tierleid schmecken. VIER PFOTEN empfiehlt, Fleisch aus (Bio-) Freilandhaltung und am besten ab Hof zu kaufen. So kann man selber kontrollieren, ob die Produktion auch hält, was sie auf der Verpackung verspricht. Es wäre aber auch denkbar, seine Lieben mit einem fleischlosen Ostergericht zu verwöhnen.

Hier kann man die VIER PFOTEN App downloaden:

Google Play Store: http://www.ots.at/redirect/play.google.vierpfoten

ITunes: https://itunes.apple.com/de/app/vierpfoten/id616767944

