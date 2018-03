SP-Deutsch: Wir stellen sicher, dass Wien eine Stadt der Chancen bleibt!

Neue SPÖ Wien-Kampagne geht in zweite Runde

Wien (OTS/SPW) - Im Rahmen der aktuellen Kampagne der SPÖ Wien unter dem Motto "Die SPÖ kämpft für..." startet heute Mittwoch die zweite Welle. Thematisch im Vordergrund steht nun der Kampf der SPÖ Wien für Jobchancen und gegen Ausbeutung am Arbeitsplatz sowie für Millionärsteuer und gegen Steuerprivilegien. "Der Kampf für soziale Gerechtigkeit hat viele Facetten: Wir wollen deutlich machen, dass es darauf ankommt, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Aus diesem Grund setzt sich die Wiener SPÖ für eine Millionärssteuer ein. Aber auch der Einsatz für die ArbeitnehmerInnen ist ein besonders wichtiges Anliegen: Denn nur eine Gesellschaft, die Chancen für alle bietet, ist eine gerechte Gesellschaft!", informierte dazu Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Mittwoch.****

Anschließend ging Deutsch näher auf die beiden neuen Themen der Kampagne ein: "Alle Studien zeigen, dass in Österreich Arbeit vergleichsweise hoch, Vermögen niedrig besteuert wird. Diese Schieflage im Steuersystem muss beseitigt werden. Es braucht mehr Verteilungsgerechtigkeit - eine Millionärssteuer ist das Gebot der Stunde!"

Weiters komme es der SPÖ Wien darauf an, für mehr Jobchancen zu sorgen: "Wir unterstützen ArbeitnehmerInnen mit maßgeschneiderten Förder- und Qualifikationsmaßnahmen bei ihrer persönlichen Entwicklung." Darüber hinaus investiere die Stadt gezielt in Zukunftsbereiche, in Bildung und Forschung, Infrastruktur sowie die Schaffung von günstigem Wohnraum. "Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Wien weiter eine Stadt der Chancen bleibt", unterstrich Deutsch abschließend. (Schluss) tr

