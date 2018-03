Einladung zum ORF-DialogForum am 10. April

Die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa

Wien (OTS) - Anlässlich des Erscheinens des neuen ORF-"Public-Value-Berichts" diskutieren Cilla Benkö, Generaldirektorin Schwedischer Rundfunk, und Roger de Weck, Generaldirektor Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz über die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa: Wird die Krise des Qualitätsjournalismus zu einer Gefahr für die Demokratie? Welche Verantwortung haben die öffentlich-rechtlichen Medien Europas in Zeiten sozialer Spannungen? Welchen Werten sollen sie sich verpflichtet fühlen? Welche Chancen haben sie auf dem neuen digitalen Medienmarkt? Mit welchen Perspektiven, Visionen und konkreten Initiativen begegnen sie den aktuellen und absehbaren Herausforderungen? Die Veranstaltung wird auf http://zukunft.ORF.at im Live-Stream übertragen. Moderation: Klaus Unterberger, ORF-Generaldirektion Public Value.

Zeit: Mittwoch, 10. April 2013, 19.00 Uhr

Ort: ORF-RadioKulturhaus, Studio 3, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Um Anmeldung unter praesentation @ orf.at bzw. (01) 87878 - DW 14384 wird gebeten.

Mit seinen "Public-Value-Berichten" dokumentiert der ORF jährlich den Leistungsumfang und die Qualität der ORF-Programme und Aktivitäten in all seinen Unternehmensbereichen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at