Superadler-Finale mit Thomas Morgenstern am 9. April in Wien

Volksbank Wien AG sucht Skispringer-Nachwuchs

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Wie viel Superadler steckt in dir?" findet das Finale des Volksbank Wien Superadler-Schulwettbewerbs am 9. April im Sportcenter Donaucity statt. Skisprung-Star Thomas Morgenstern unterstützt ab 16.30 Uhr tatkräftig den Skispringer-Nachwuchs und übergibt die Preise an die glücklichen Gewinner. Ab 18.30 Uhr wird Thomas Morgenstern allen Fans (frei zugänglich) für Autogramme zur Verfügung stehen.

Zum dritten Mal wurde heuer in Kooperation mit den Vereinen Wiener Stadtadler und Wienerwaldadler Pressbaum der spannende Superadler-Schulwettbewerb umgesetzt. Die Besten der 14.000 teilnehmenden Volksschüler haben sich für das Finale qualifiziert.

Die Finalisten - Kinder zwischen 6 und 10 Jahren - absolvieren einen Parcours mit fünf Stationen. Gefordert sind dabei Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Auf die siegreichen jungen Superadler-Talente warten Schnuppertrainings unter professioneller Anleitung auf der Skisprunganlage Mürzzuschlag inkl. Ausrüstung.

Zusätzlich zum Superadler-Finale erwartet die Gäste ein spannendes Rahmenprogramm mit verschiedenen Fun-Stationen rund um das Abenteuer Skispringen für Kinder aller Altersstufen. Tricky Niki, der bekannte Magic-Entertainer, Bauchredner & Zauberkünstler führt durch den Nachmittag.

Ablauf

14.30 bis 18.00 Uhr Superadler-Finale

16.30 Uhr Ankunft Thomas Morgenstern

17.45 Uhr Siegerehrung

18.30 Uhr Autogrammstunde mit Thomas Morgenstern

(frei zugänglich - keine Anmeldung erforderlich)

Ort

Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Mehr zum Superadler-Wettbewerb finden Sie auf www.volksbankwien.at/superadlertalent.

