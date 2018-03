FSG-Peschek: Sechste Urlaubswoche auch für Junge!

Technologischen Fortschritt muss sozialer Fortschritt folgen.

Wien (OTS/FSG) - "Wir erleben die erste Generation Jugendlicher, die durch den Neoliberalismus geprägte und voll auf wirtschaftliche Leistung ausgerichtete Gesellschaft erfasst wurde. Die Anforderungen werden immer höher und die Konkurrenzsituation größer. Über 60 % der Jugendlichen geben in einer Studie des Instituts für Jugendkulturforschung an, dass der Druck in Arbeit, Schule oder beim Studium von Jahr zu Jahr größer wird. Die Folgen reichen von psychosomatischen Erkrankungen über Depression bis hin zu vermehrtem Alkoholmissbrauch. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren einen gigantischen technologischen Fortschritt, eine rasante Gewinnentwicklung sowie dramatisch hohe ManagerInnengehälter und in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Produktivität der ArbeitnehmerInnen um 36,5 Prozent erhöht, damit liegt Österreich mittlerweile im EU-Vergleich im Spitzenfeld. Daher ist es höchst an der Zeit, dass dem technologischen Fortschritt auch ein sozialer Fortschritt folgt! Denn seit 1986 hat sich am Urlaubsanspruch nichts geändert. Wir fordern eine sechste Urlaubswoche für alle, denn auch Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen benötigen Erholung!", so Christoph Peschek, Wiener Jugendvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG).++++

"Klar ist, dass mehr Erholung und Freizeit auch die Teilhabe am sozialen, kulturellen, familiären, sportlichen und auch politischen Leben verbessern würde. Selbstverständlich würde eine sechste Urlaubswoche für alle auch zu einer Wirtschaftsankurbelung führen, da die Menschen mehr Zeit haben und somit auch mehr unternehmen sowie konsumieren können. Auch der Tourismus würde davon profitieren, denn Ausflüge und Urlaube mit FreundInnen oder Familien würden zunehmen", so der Junggewerkschafter.

"Speziell von konservativer Seite wird oftmals an die Verantwortung der Eltern bei der Kindererziehung und Bildung appelliert. Doch in der Realität bleibt oftmals kaum Zeit, da der enorme Leistungsdruck in der Arbeitswelt und lange Arbeits- bzw. Öffnungszeiten dies nahezu unmöglich machen. Daher hätte, neben der immer noch aktuellen Forderung nach Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, mehr Urlaub ebenso positive Effekte darauf. Gleichzeitig würden die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und die Lebensqualität der Menschen steigen. Es stellt sich einmal mehr die Grundsatzfrage, ob die Wirtschaft für den Menschen da ist oder umgekehrt. Die Zeit ist reif, her mit der sechsten Urlaubswoche für alle, auch für Junge!", so Peschek abschließend.

