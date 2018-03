Wageneder GBT startet neu durch

Standort in Laakirchen mit 70 Arbeitsplätzen gesichert. Traditionsunternehmen will Marktführung zurückgewinnen

Laakirchen (OTS/LCG) - Die Firma Wageneder ist ein Maschinen- und Anlagenbauer mit langer Tradition. Das ursprünglich familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Laakirchen ist nach mehreren Jahren der Konzernzugehörigkeit 2012 wieder in Familienhände zurück gewandert. Peter Wageneder, Sohn des Gründers Franz Wageneder, hat das renommierte Familienunternehmen nun auf ganz neue Beine gestellt. Mit namhaften Investoren und einem kreativen Neukonzept ist es ihm gelungen, den Standort in Laakirchen abzusichern und damit 70 Arbeitsplätze in der Region zu retten. Die Wageneder GBT soll nun an vergangene Erfolge anknüpfen und die Marktführung zurück erobern.

Peter Wageneder rettet Familienunternehmen

2011 stand die Zukunft des Maschinenbauers unter keinem guten Stern. Der vorherige Eigentümer MFL Liezen hatte trotz guter Auftragslage geplant, den Standort der SBM Wageneder in Laakirchen nach 60 Jahren erfolgreicher Firmengeschichte zu schließen und sämtliche in der Produktion tätige Mitarbeiter zu kündigen. Peter Wageneder, erfolgreicher Investment-Manager und Sohn des Gründers Franz Wageneder, fühlte sich auf den Plan gerufen und hat sich 2012 für eine Neugründung des Familienunternehmens am bewährten Standort entschieden. "Ich fühle mich emotional verpflichtet, das Lebenswerk meines Vaters nicht nur fortzuführen, sondern weiter zu entwickeln. Und die Firma Wageneder wieder zu dem zu machen, was sie ein Mal war:

nämlich Marktführer im Bereich Spezialmaschinen zum Steinbrechen", so Wageneder.

Neues Unternehmenskonzept - neue Erfolgsgeschichte

Insgesamt 3 Mio. Euro hat er seither in den Neustart der Wageneder GBT investiert, die Marke neu positioniert, eine kompetente Führungsmannschaft aufgebaut, die hochwertigen Maschinen technisch weiter entwickelt, einen modernen präzisen Maschinenpark gebaut, die Verwaltungsmannschaft neu etabliert und den Vertrieb komplett neu aufgesetzt. In diesem Prozess haben ihn die letzten Monate neben der neuen Führungsmannschaft auch langjährige Mitarbeiter unterstützt, die bereits damals maßgeblich am Aufbau des Traditionsunternehmens seines Vaters beteiligt waren. "Das unbändige Engagement der Mannschaft, die geschlossen hinter uns steht, und das Feedback von unseren Kunden haben uns Mut gemacht, nicht aufzugeben - an den Erfolg weiter zu glauben. Mir war es vor allem wichtig, meinen Mitarbeitern wieder eine zukunftsfähige Heimat bieten zu können", so Wageneder. 50 Mitarbeiter, die von einer Kündigung bedroht waren, wurden in den letzten Monaten mit einer Qualifizierungsoffensive und speziellen Fortbildungsmaßnahmen auf die neuen Anforderungen und den zukünftigen Arbeitsplatz vorbereitet.

Mehrere Investoren gefunden

Die Mühe hat sich gelohnt. In den letzten Monaten ist es gelungen, auch namhafte Investoren für das Geschäftskonzept zu begeistern. Peter Wageneder ist derzeit mit mehr als 80 Prozent Mehrheitseigentümer, die restlichen Anteile an namhafte österreichische Unternehmer verteilt. "Diese Firma soll Familienbetrieb und mein Lebenswerk bleiben", meint Wageneder. Es hätten aber bereits weitere Investoren Interesse bekundet. Diese Angebote würden natürlich evaluiert und - sofern dies für die Weiterentwicklung des Unternehmens förderlich erscheint - die Einbindung weiterer strategischer Partner in Erwägung gezogen.

Wageneder übergibt an neue Geschäftsführung

Peter Wageneder hat den Aufbauprozess als Eigentümer und Geschäftsführer in den letzten Monaten intensiv und mit viel Herzblut begleitet. Mit dieser Woche übergibt er die Leitung an die beiden neuen Geschäftsführer, Gernot Egger und Karl Sonnleithner, die am Aufbau des neuen Unternehmens maßgeblich beteiligt waren. "Mit Gernot Egger und Karl Sonnleithner weiß ich das Familienunternehmen in den besten Händen", so Wageneder. Mit ihrer Unterstützung werde es gelingen, mit Qualitätsbewusstsein, Tradition und Innovationskraft der neuen, alten Marke wieder jenen Platz zu verschaffen, den die Firma unter der Führung des Firmengründers innehatte.

Zukunftsplan: Breite, globale Präsenz

Mit dem neuen Konzept und der neuen Geschäftsführung gilt es jetzt, die Marktposition Schritt für Schritt wieder zurück zu erobern. "Unsere Auftragsbücher sind voll, die Resonanz der Kunden äußerst positiv. Damit können wir jetzt endlich mit voller Kraft loslegen", ist Wageneder überzeugt. Seine Pläne für die Zukunft sind ganz klar. Er möchte spätestens in drei Jahren wieder das Standing, die Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit erlangen, die sein Vater an diesem Standort aufgebaut hat, und das über die Grenzen hinaus. "Ich bin überzeugt davon, dass es uns gelingen kann, einen Großteil der ehemaligen Kunden in Österreich und weltweit wieder zurück zu gewinnen", so Wageneder abschließend.

