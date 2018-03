ORF-RSO Wien live in Ö1 mit "Skandalkonzert" 1913, "Béatrice et Bénédict" und Yabuta-Uraufführung

Wien (OTS) - Am 5.4. bringt das RSO Wien unter Chefdirigent Cornelius Meister das "Skandalkonzert" von 1913 am Originalschauplatz im Musikverein zur Aufführung. Am 17.4. ist im Theater an der Wien Premiere von Berlioz' "Béatrice et Bénédict" und am 26.4. stehen im Wiener Konzerthaus eine Uraufführung von Shoichi Yabuta, Korngolds Violinkonzert mit Renaud Capucon und Bruckners Neunte auf dem Programm.

Was sich am 31. März 1913 im Großen Musikvereinssaal ereignet hat, war ein Skandal: Zwar konnten Arnold Schönberg und das Orchester des Wiener Konzertvereins vor der Pause Weberns Orchesterstücke Op. 6 und Zemlinskys "Vier Orchesterlieder nach Gedichten von Maurice Maeterlinck" ohne gröbere Störungen musizieren. Aber dann begann es im Publikum zu brodeln. "Nach dem Op. 9 von Schönberg mischten sich leider in das wütende Zischen und Klatschen auch die schrillen Töne von Hausschlüsseln und Pfeifchen und auf der zweiten Galerie kam es zur ersten Prügelei des Abends. Von allen Seiten wurde nun in wüsten Schreiereien Stellung genommen und schon in dieser unnatürlich langen Zwischenpause gerieten die Gegner hart aneinander. Zwei Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg von Alban Berg raubten aber auch den bisher Besonnenen die Fassung ...", berichtete die Presse und während der - als finale Verbeugung vor dem Mentor Gustav Mahler gedachten - Aufführung der "Kindertotenlieder" musste das Konzert abgebrochen werden. Am Freitag, den 5. April bringt das RSO Wien unter Chefdirigent Cornelius Meister dieses Konzert zur Aufführung. Solistin ist Christiane Oelze. Beginn ist um 19.30 Uhr, Österreich 1 überträgt live.

Als eine seiner "lebendigsten und originellsten" Opern bezeichnete Hector Berlioz "Béatrice et Bénédict". Immer schon wollte er eine Oper auf einen Text von Shakespeare schreiben und wählte "Viel Lärm um Nichts" als Vorlage für das Libretto zu "Béatrice et Bénédict", das er selbst verfasste. Die Uraufführung 1862 wurde ein überwältigender Erfolg. Nun wird die Opéra comique in einer Neuproduktion des Theaters an der Wien in französischer Sprache aufgeführt. Regie führt Kasper Holten, die musikalische Leitung hat Leo Hussain inne. Mit Nikolay Borchev (Claudio), Bernard Richter (Bénédict), Christiane Karg (Héro), Malena Ernman (Béatrice), Ann-Beth Solvang (Ursule), Thomas Engel (Léonato), Miklós Sebestyén (Somarone) und dem Arnold Schönberg Chor. Premiere ist am Mittwoch, den 17. April um 19.00 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 20., 22., 24., 27. und 29. April. Ö1 überträgt am 20. April ab 19.00 Uhr live.

Im Wiener Konzerthaus steht am Freitag, den 26. April neben Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert mit Renaud Capucon und Anton Bruckners Neunter Symphonie eine Uraufführung auf dem Programm. Der junge Japaner Shoichi Yabuta hat beim vom Wiener Konzerthaus ausgeschrieben Kompositionswettbewerb "Towards the Next 100 Years" in der Kategorie Symphonieorchester gewonnen. Mit seinem Siegerwerk "Anima" wird er sich nun dem Wiener Publikum präsentieren. Das RSO musiziert unter Cornelius Meister. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch diesen RSO-Auftritt überträgt Österreich 1 live. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter rso.ORF.at.

