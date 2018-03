Simmering: Anmelden zur Exkursion "Neustädter Kanal"

Informative Ganztagstour am 25. Mai, jetzt Plätze sichern

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) zeigt die "Stadtarchäologie Wien" noch bis Freitag, 28. Februar 2014, in Kooperation mit den ehrenamtlich tätigen Bezirkshistorikern, die Ausstellung "Wiener Neustädter Kanal & Aspangbahn". Ergänzt wird die Schau (archäologische Entdeckungen, historische Pläne, Aufnahmen bestehender Kanal-Abschnitte) durch fallweise Gratis-Führungen sowie eine kostenpflichtige Exkursion am Samstag, 25. Mai 2013. Anmeldungen zu der Ganztagstour (8.00 bis zirka 19.00 Uhr) nehmen der veranstaltende Verein "Rhythmus und Kultur" und das Museum ab sofort entgegen: Telefon 0676/81 18 25 411 (Petra Leban, Montag bis Freitag:

18.00 bis 20.00 Uhr). E-Mails können an folgende Adressen geschickt werden: bezirksmuseum.simmering @ gmx.at bzw. bm1110 @ bezirksmuseum.at.

Preis: 54 Euro, Stationen: Schleuse, Brücke, Mühle, etc.

Bei der Tour (Motto: "Dem Wiener Neustädter Kanal entlang...") wird die Geschichte der um 1800 gebauten Wasserstraße erzählt und über frühere Kohlentransporte nach Wien berichtet. Darüber hinaus informieren die Organisatoren über die jetzige Funktion als Werkskanal und den Stellenwert der Anlage im Wasserhaushalt des südlichen Wiener Beckens.

Johannes Hradecky und Werner Chmelar leiten die Exkursion. Der Teilnahmebeitrag beträgt 54 Euro (Führung, Autobus, Mittagessen ohne Getränke, Betreuung). Die Tour führt nach Wiener Neustadt, in weiterer Folge werden unter anderem der heutige Kanal-Anfang beim Kraftwerk Ungarfeld, eine Schleuse und ein Kleinkraftwerk bei Kottingbrunn (Mittagspause, Schlosspark) sowie im Abschnitt Bad Vöslau/Guntramsdorf eine Brücke, eine Mühle und andere Orte aufgesucht. Das Kanal-Ende nächst dem Bahnhof Laxenburg ist die letzte Station. Den Treffpunkt am Samstag, 25. Mai, und weitere Details gibt der Verein "Rhythmus und Kultur" bei der Anmeldung bekannt. Im Internet sind nähere Informationen zur Ausstellung "Wiener Neustädter Kanal & Aspangbahn" nachzulesen:

www.wien.at/archaeologie.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

