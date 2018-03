NÖGKK: Einladung zur Tagung

"Psychosoziale Gesundheit von Erwachsenen aus geschlechtsspezifischer Sicht"

St. Pölten (OTS) - Es gibt ihn - den kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Das Geschlecht spielt sowohl bei der Prävention als auch beim Erkennen und bei der Therapie von Krankheiten eine Rolle. Dies gilt ebenso in der psychosozialen Gesundheit: In der frühen Kindheit sind Burschen häufiger als Mädchen von psychischen Beschwerden betroffen. Im Verlauf der Jugendzeit kommt es dann zu einem deutlichen Überhang von psychischen Störungen beim weiblichen Geschlecht. Das betrifft aber nicht alle Störungsbilder gleichermaßen.

Wie es zu den unterschiedlichen Ausprägungen kommt und welche genderspezifischen Risikofaktoren Frauen und Männer aufweisen, ist Thema einer Tagung der NÖ Gebietskrankenkasse. Diese findet in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin und dem Berufsverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen NÖ am 26. April 2013 in Krems statt. Im Rahmen von Plenarvorträgen und Workshops werden u. a. genderspezifische Aspekte von Entspannungsmethoden, der Umgang mit Belastungen im Arbeitsleben, Mobbing und Gewalterfahrungen behandelt.

Anmeldung zu den einzelnen Workshops erforderlich unter Tel.:

050899-6202, Fax: 050899-6280 oder E-mail: gsund @ noegkk.at. Teilnahmegebühr: Euro 30,--. Anmeldeschluss: 08. April 2013. Alle Infos gibt es auch unter www.noegkk.at.

Tagung "Psychosoziale Gesundheit"



Tagung "Psychosoziale Gesundheit bei Erwachsenen aus

geschlechtsspezifischer Sicht - aktuelle Entwicklungen,

Herausforderungen und Lösungsansätze"



Workshop Teil 1 (14:00 bis 15:00 Uhr)

WS 1: Psychosomatische Beschwerden

WS 2: Mobbing

WS 3: Depression, Aggression, Burnout

WS 4: Häusliche Gewalt



Workshop Teil 2 (15:30 bis 16:30 Uhr)

WS 5: Maßgeschneidertes Entspannungstraining

WS 6: Angst- und Zwangsstörungen

WS 7: Belastungen im Arbeitsleben

WS 8: Versorgungsstrukturen für Frauen und Männer



Datum: 26.4.2013, 09:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Kloster UND

Undstraße 6, 3504 Krems/Stein



