Partnerschaftliche Modelle erleichtern Tiroler Gemeinden kommunale Investitionen

Wien (OTS) - Ob Wohnbau, Schulen, Kindergärten, Gesundheits- und Pflege- oder Freizeiteinrichtungen, kommunale Projekte sind immer ein Thema - und stets mit Investitionen verbunden. Gerade dann, wenn die Investitionskraft von Gemeinden nicht gegeben ist und öffentliche Mittel knapper werden, sind partnerschaftliche Modelle zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft eine Lösung. Projekte wie das neue Rehabilitationszentrum Kitzbühel oder der Ausbau der Therme "Aqua Dome" in Längenfeld sind gute Beispiele für eine erfolgreiche Kommunalwirtschaft, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten möglich ist.

Bürgerinnen und Bürger stellen - durchaus zu Recht - hohe Ansprüche an Städte und Gemeinden. Moderne Lebensräume sollen geschaffen und die Lebensqualität dadurch gesteigert werden. Doch welche Möglichkeiten zur Finanzierung kommunaler Vorhaben gibt es? Bereits im Vorfeld der heurigen Veranstaltung haben die Initiatoren des Kommunalwirtschaftsforums (Porr, Siemens, Vasko+Partner, Raiffeisen-Leasing) eine Umfrage durchgeführt, ob in diesem Zusammenhang partnerschaftliche Modelle zwischen öffentlicher und privater Hand an Bedeutung gewinnen werden? "Offensichtlich wurden bereits viele Projekte der vergangenen Jahre positiv wahrgenommen", so Raiffeisen-Leasing Geschäftsführer Mag. Alexander Schmidecker, "denn 80 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind davon überzeugt, dass Public Private Partnership-Modellen die Zukunft gehört."

Tiroler Gemeinden bauen auf PPP-Modelle

Kurz vor Fertigstellung befindet sich das Rehabilitationszentrum Kitzbühel, das im August 2013 eröffnet werden soll. Schwerpunkt dieser modernen Gesundheitseinrichtung wird die orthopädische, unfallchirurgische und neurochirurgische Rehabilitation sein. Das Ziel ist eine enge Zusammenarbeit mit den Krankenanstalten St. Johann, Schwaz und Kufstein, welches die regionale Bedeutung dieses Projekts unterstreicht und für eine optimale Gesundheitsversorgung in Tirol steht. Ermöglicht und realisiert wurde dieses Projekt mittels eines Public Private Partnership-Modells: VAMED als Errichter und Betreiber der Klinik arbeitet hier eng mit der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG und Raiffeisen-Leasing zusammen. Letztere ist hier auch für die begleitende Kontrolle des Baumanagements verantwortlich.

Ebenfalls in einem Modell mit Finanzierung über die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG und die begleitende Baukontrolle durch Raiffeisen-Leasing wurde der Ausbau des "Aqua Domes" in Längenfeld, Tirols erster Therme, realisiert. 2004 eröffnet, entstanden im Zuge der Erweiterungen 60 zusätzliche Komfortzimmer, fünf Seminarräume und ein exklusiver Premium-Spa-Bereich inklusive einer im Freien gelegenen Kristallsauna.

Ein weiteres Projekt wurde über das Raiffeisen-Leasing Produkt "Energieeffizientes Bauen und Sanieren" mit Errichtungskostengarantie abgewickelt, bei dem fast 100 Prozent der Aufträge an Unternehmer der Region weitergegeben wurden. Dank eines innovativen und nachhaltigen Umsetzungskonzepts bekommt die Gemeinde Niederndorf eine wettkampftaugliche 3-fach-Sporthalle und einen neuen Kindergarten. Die Fertigstellung ist ebenfalls für August 2013 geplant. Wie auch beim Wohnbauprojekt "Am Lebenberg" in Kitzbühel wird hier mit dem Tiroler Unternehmen Riederbau zusammengearbeitet.

Vorteile für Kommunen

Das Portfolio der Raiffeisen-Leasing ist darauf ausgerichtet, Kommunen eine nachhaltige und wirtschaftliche Investitionspolitik zu ermöglichen. "Dass partnerschaftliche Modelle zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft immer beliebter werden, liegt an den nicht von der Hand zu weisenden Vorteilen", erklärt Schmidecker. Besonders zu betonen sind dabei die Flexibilität bei der Finanz- und Investitionsplanung, Prozessoptimierung, Schaffung einer Kosten-Nutzen-Transparenz und die Einbindung regionaler Gewerbebetriebe. Eine private Beteiligung erlaubt die Bereitstellung von Infrastruktur auf hohem Niveau - insbesondere auch im laufenden Betrieb. Kostensicherheit und Termintreue sind natürlich wesentliche Faktoren dabei.

Kommunalleasing-Modelle mit Vorzeigecharakter

Raiffeisen-Leasing hat auf den Bedarf von Städten und Gemeinden schon frühzeitig reagiert, und unterschiedliche Modelle entwickelt und realisiert seit vielen Jahren erfolgreiche Projekte für Kommunen. Ganz im Sinne partnerschaftlicher Modelle gehören die Siemens AG Österreich und die PORR AG zu unseren Kooperationspartnern. Gemeinsam wurden unter anderem zwei Projekte in Niederösterreich umgesetzt, die von besonders großer Bedeutung für die Region waren. Bei der bereits 2007 eröffneten FH St. Pölten war PORR für den Bau, Siemens für die Haustechnik und Raiffeisen-Leasing für die Finanzierung verantwortlich. Das neue Strahlentherapiezentrum in Krems wurde ebenfalls durch die Raiffeisen-Leasing finanziert und PORR sowie Siemens - diesmal für die medizinischen Geräte zuständig - waren auch hier mit an Bord.

Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Bankengruppe, ist seit 43 Jahren erfolgreich im In- und Ausland tätig. Angeboten werden sämtliche Formen des Kfz-, Mobilien-und Immobilien-Leasing, umfassende Dienstleistungen wie Bau- und Fuhrparkmanagement und Bauträgergeschäfte. Zusätzlich zu den klassischen Leasingfinanzierungen hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt dem Thema der erneuerbaren Energien zugewandt und zählt in diesem Segment bereits zu den größten Investoren in Österreich. Die Palette reicht von Projekten im Bereich der Windkraft bis hin zu Photovoltaikanlagen.

