Jarolim zu Falter-Story: Gewalt an Frauen viel zu wenig geahndet

Absolute Schieflage bei Ahndung von Vermögensdelikten im Verhältnis zu jenen gegen Leib und Leben

Wien (OTS/SK) - Der Justizsprecher der SPÖ, Hannes Jarolim, verurteilt die Einstellung des Verfahrens gegen den ehemaligen Wiener "Folter"-Polizisten, der seine Freundin gewürgt und vergewaltigt haben soll. Der Justizsprecher zeigt sich empört von diesem neuerlichen Justizskandal, in dem der Opferschutz wieder einmal komplett negiert zu werden scheint. ****

Für Aufruhr sorgt der Fall einer jungen Frau aus Wien, die barfuß mit Würgemalen am Hals bei der Polizei Anzeige wegen Vergewaltigung gegen ihren damaligen Freund erstattete, der als ehemaliger Polizist bereits durch Folter im Dienst und Gewalttätigkeiten gegenüber seinen Ex-Frauen aufgefallen war. Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger wurde nun eingestellt, weil er die Tat bestreitet und somit "Aussage gegen Aussage" steht, wobei die Indizienlage scheinbar nicht ausreichend gewürdigt wurde.

Verärgert zeigte sich SP-Justizsprecher Hannes Jarolim über die Einstellung des Verfahrens: "Die Fälle, in denen Frauen, die den Mut haben, die Gewalt, die ihnen durch einen Mann angetan wurde, bei der Justiz anzuzeigen und dann mit einer völlig inadäquaten Reaktion von Seiten der Behörden konfrontiert werden, häufen sich. Ich erwarte mir wie viele andere Bürgerinnen und Bürger in Österreich, dass in diesem Verfahren einem Fortführungsantrag stattgegeben wird."

Jarolim verwies auf die absolute Schieflage der Ahndung von Vermögensdelikten im Verhältnis zu jenen gegen Leib und Leben und forderte die Justiz auf, endlich bei der Bewertung von Gewalttaten den Opferschutz ausreichend zu würdigen.

"Diese Fehleinschätzung der Justiz führt uns in eine Zeit zurück, als Vergewaltigung in einer Ehe noch nicht strafbar war. Die SPÖ hat gegen Widerstände für die Reform des Strafrechts in diesem Bereich gekämpft. Dieser weitere Justizskandal - man denke nur an das skandalös milde Urteil gegen einen Vergewaltiger in Salzburg, dessen Opfer sich nach wie vor fürchtet, während er auf freiem Fuß ist -führt uns schrittweise in eine Gesellschaft zurück, in der Frauen sich nicht mehr trauen, Gewalt offen zu legen, weil man ihnen nicht glaubt. Das wäre ein unglaublicher Rückschritt", zeigte sich Jarolim gegenüber dem Pressedienst empört.

Der SP-Justizsprecher wiederholte seine Forderung, die Aus- und Fortbildung im Justizbereich neu zu überdenken. Es brauche längere Ausbildungszeiten und weitergehende Berufserfahrung der Beamtinnen und Beamten (zum Beispiel durch verpflichtende Praktika außerhalb der Justiz- und Verwaltungsbehörden), um wirklich in der Lage zu sein, die Vielfalt an Sach- und Beweislagen, mit der die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie die Richterinnen und Richter konfrontiert werden, angemessen zu beurteilen. (Schluss) gd

