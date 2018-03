EANS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES verlängert Rückkaufprogramm für Unternehmensanleihe

SINGULUS TECHNOLOGIES verlängert Rückkaufprogramm für Unternehmensanleihe

Rückkaufprogramm wird bis zum 30. Juni 2013 verlängert

Volumen bleibt auf 3,0 Mio. EUR begrenzt

Kahl am Main, 27. März 2013 - Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das am 11. Dezember 2012 begonnene und bis zum 31. März 2013 begrenzte Rückkaufprogramm für die am 23. März 2012 begebenen Schuldverschreibungen (WKN: A1MASJ, ISIN:

DE000A1MASJ4) über den 31. März 2013 hinaus bis zum 30. Juni 2013 zu verlängern. Bis dato wurde ein Volumen von 0,9 Mio. EUR erworben. Das Rückkaufprogramm bleibt im Gesamtvolumen auf maximal 3,0 Mio. EUR begrenzt. Die sonstigen Bedingungen des Programms gelten unverändert fort.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstandes der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Unsere Bilanz ist weiter stabil und die Liquidität von SINGULUS betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres zusammen mit den als Sicherheiten hinterlegten Beträgen 73,5 Mio. EUR. Wir werden diese Mittel für das interne und externe Wachstum sowie die technologischen Innovationen in den nächsten Jahren nutzen."

Hintergrund SINGULUS TECHNOLOGIES:

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt innovative Technologien für effiziente Produktionsprozesse, die Ressourcen schonen. Neue Produktionstechniken kombiniert mit nachhaltigen Prozessen und der Verwendung neuer Materialien können langfristig den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum entkoppeln. Die Innovationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit von SINGULUS TECHNOLOGIES werden durch solche neuen technischen Entwicklungen gestärkt. Im Segment Optical Disc ist SINGULUS TECHNOLOGIES weltweiter Marktführer für CD, DVD und Blu-ray Disc Replikationsanlagen. Als einziger Maschinenbauer weltweit bietet SINGULUS TECHNOLOGIES auch heute bereits die Anlagentechnik für Blu-ray Discs mit einem Speichervolumen von ca. 100 GB an.

Im Segment Solar ist SINGULUS TECHNOLOGIES anerkannter Anbieter neuer Maschinenkonzepte und Herstellungsprozesse für kristalline und Dünnschicht-Solarzellen, die den Wirkungsgrad von Solarzellen steigern und deren Produktionskosten senken. SINGULUS TECHNOLOGIES etabliert sich als Entwicklungspartner und Maschinenlieferant für Technologien, die eine nachhaltige Energieversorgung auf der Basis Erneuerbarer Energien ermöglichen. Im Geschäftsbereich Halbleiter konzentriert SINGULUS TECHNOLOGIES die Aktivitäten auf die Vakuum-Beschichtung von Wafern mit ultradünnen Schichten für die Herstellung von MRAM Speichern, Dünnschicht-Schreib-/Leseköpfen und für weitere Halbleiteranwendungen. SINGULUS TECHNOLOGIES baut sein Know-how in der Vakuum-Beschichtung, der Automatisierung und Prozesstechnik sowie der Integration von Fertigungslinien weiter aus, um neue Arbeitsfelder zu erschließen. Weitere Anwendungsgebiete stehen im Fokus einer möglichen Akquisition.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main,

ISIN Aktien: DE0007238909, WKN: 723890

ISIN Anleihe: DE000A1MASJ4, WKN: A1MASJ

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924

