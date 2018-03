Schweizer Tochtergesellschaft von Sigma-Tau Pharmaceuticals steigt auf Cloud-basierte Veeva CRM-Anwendungssuite und iRep um, um kundenorientierteren Ansatz zu verfolgen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Das Pharmaunternehmen Sigma-Tau Pharma AG steigt auf die Cloud-basierte CRM-Lösung um, um kundenorientierter zu arbeiten. Die Schweizer Tochtergesellschaft des Unternehmens wird ab jetzt mit der Veeva CRM-Anwendungssuite (Customer-Relationship-Management, dt. Kundenbeziehungsmanagement) arbeiten, einschliesslich iRep für Apple iPad, um so solide und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120425/527164 )

Die Veeva CRM-Anwendungssuite inspirierte Sigma-Tau dank der notwendigen Flexibilität, die das Unternehmen für sein stetiges Wachstum und den sich rasch wandelnden Schweizer Pharmamarkt benötigt, dazu, das alte System zu ersetzen. "Seit der ersten Präsentation war klar, dass Veeva CRM genau das bietet, was wir von einer CRM-Lösung erwarten", erklärte Roland Brun, Geschäftsführer von Sigma-Tau. "Die Agilität des Unternehmens, sein kundenorientierter Ansatz und der Schwerpunkt, der auf den Erfolg von Sigma-Tau gelegt wird, stellten für unsere Entscheidung ebenfalls wichtige Faktoren dar."

Mit der Veeva CRM-Anwendungssuite können die Vertreter von Sigma-Tau Kunden effizienter erreichen und erfassen. Dank des Cloud-basierten Systems erhalten die Vertreter bessere Einblicke in die Präferenzen der Kunden ihrer Zielgruppe und können so sicherstellen, dass sie jederzeit wichtige und wertvolle Informationen bieten, um die eingeschränkte Zeit, die ihnen mit den Kunden zur Verfügung steht, optimal zu nutzen. Dieser vollständige Einblick sorgt dafür, dass auch Manager schneller reagieren können, sollten die Vertreter Unterstützung benötigen.

"In der Schweiz gestaltet sich der Zugang zu den Ärzten sehr schwierig", erklärte Brun. "Manche Ärzte treffen wir nur ein- oder zweimal pro Jahr, so dass wir ihnen in jedem Gespräch so viel Information wie möglich übermitteln müssen. Die Veeva CRM-Anwendungssuite wird dazu beitragen, dass die Treffen zwischen Vertretern und Ärzten wie geplant stattfinden. Sie bietet den Vertretern zusätzlich die Möglichkeit, dank des graphisch benutzerfreundlich gestalteten iPads noch mehr wichtige Informationen weiterzugeben und so langfristige, persönliche Beziehungen zu den Ärzten aufzubauen."

Sigma-Tau wird ausserdem iRep implementieren, die erste integrierte CRM- und Closed-Loop-Marketing-Lösung, die speziell für den Apple iPad konzipiert wurde. Durch die Integration der CLM-Suite in das Verkaufssystem bietet iRep dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Verkaufs- und Marketingstrategien aneinander anzupassen und nahtlos auszuführen. Die Sigma-Tau-Vertreter können dadurch die Interaktion mit den Kunden schnell nachvollziehen und ausmachen, welche Art der Kommunikation und des Marketings wann und mit wem am besten geeignet ist.

"Dank iRep kann der Marketing-Kreislauf geschlossen und sichergestellt werden, dass die Inhalte überzeugend und von Bedeutung sind. Ausserdem kann schnell auf schlecht funktionierende Nachrichten reagiert werden", so Brun. "Wir können so ein besseres Gespür dafür entwickeln, was unsere Kunden wollen, wodurch wir unsere geschäftlichen Beziehungen ausbauen und unser Wachstum fördern können."

Informationen zu Veeva Systems

Veeva Systems ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Unternehmenslösungen in der weltweiten Life Sciences-Branche. Die Firmenziele von Veeva sind Innovation, hervorragende Produkte und Kundenerfolg. Das Unternehmen hat über 150 Kunden, von den grössten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu aufstrebenden Biotechfirmen. Veeva wurde 2007 gegründet und ist ein Unternehmen im Privatbesitz mit Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und Niederlassungen in Philadelphia, Barcelona, Budapest, London, Paris, Peking, Schanghai und Tokio. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.veevasystems.com.

Copyright (c) 2013 Veeva Systems. Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind eingetragene Handelsmarken von Veeva Systems. Veeva Systems besitzt weitere geschützte und ungeschützte Handelsmarken. Andere hier verwendete Namen können Eigentum der jeweiligen Besitzer sein.

Pressekontakt: Selma Nawaz, Marketingleiter Europa, Veeva Systems, selma.nawaz @ veevasystems.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120425/527164

Rückfragen & Kontakt:

+34-93-1870200