Vorsitzender und CEO von Peabody Energy, Greg Boyce, zum Vorsitzenden des Coal Industry Advisory Board ernannt; Ausschuss veröffentlicht Bericht zur "Kohle im 21. Jahrhundert"

St. Louis (ots/PRNewswire) - Der Vorsitzende und CEO von Peabody Energy, Gregory H. Boyce, wurde heute zum Vorsitzenden des Coal Industry Advisory Board des International Energy Agency (CIAB, beratender Ausschuss der Internationalen Energieagentur) ernannt. Boyce war zuvor seit November 2010 stellvertretender Vorsitzender des CIAB.

Der CIAB ist eine Gruppe von Führungskräften und anderen hochrangigen Beamten von Unternehmen der Kohleindustrie weltweit. Der Ausschuss wurde 1979 von der Internationalen Energieagentur (IEA) gegründet, die ihren Sitz in Paris hat und im Dienst der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) tätig ist.

Der CIAB bietet seinen Mitgliedern ein Forum, um den Verwaltungsrat der IEA hinsichtlich zahlreicher Fragen zu den Themen Kohleförderung, Transport, Handel und Nutzung durch direkte Beratung und ein jährliches Forschungsprogramm und andere Initiativen zu informieren. Derzeit sind 18 Länder Mitglieder des CIAB, was etwa 85 Prozent der weltweiten Kohleförderung entspricht.

"Es ist mir eine Ehre, den Posten des Vorsitzenden des CIAB anzutreten, und ich freue mich darauf, auf die bereits bestehende Partnerschaft zwischen dem Ausschuss und der IEA aufzubauen", erklärte Boyce. "Als Vorsitzender werde ich sicherstellen, dass der CIAB weiterhin mit dem IEA-Sekretariat zusammenarbeitet, um weltweit für Energiesicherheit zu sorgen und Antworten auf die dringenden, problematischen Fragen hinsichtlich der Energie zu finden."

Boyce wies darauf hin, der CIAB habe jüngst seinen neuesten Bericht mit dem Titel "21st Century Coal: Advanced Technology and Global Energy Solution" (dt. "Kohle im 21. Jahrhundert: Fortschrittliche Technologien und globale Energielösungen") veröffentlicht. Der Bericht mit 122 Seiten konzentriert sich auf die Technologien, die dazu führen könnten, dass weitgehend emissionsfrei gewirtschaftet werden könnte, und stellt fest:

-- Eine höhere Effizienz der Stromerzeugung aus Kohle ist der erste Schritt bei zur Senkung der Kohlendioxid-Emissionen; -- Heutzutage sind hinsichtlich Effizienz, Emissionen und Kosten große Fortschritte bei der Kohleförderung zu beobachten; und -- die fortschrittliche Kohleförderung muss im Mittelpunkt eines jeden Plans zur deutlichen Verringerung der Treibhausgasemissionen stehen, außerdem müssen weltweit große Projekte zur Kohlenstoffbindung und -speicherung entstehen.

Der Bericht bietet auch eine Fallstudie zur Flexibilität der neuen Kohlekraftwerke zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität und der ununterbrochenen Stromversorgung und widmet sich dem transformativen Potenzial der erhöhten Ölausbeute, um neue Impulse für die Technologie der Kohleförderung zu schaffen.

"Wir werden künftig alle Formen der Energie benötigen, um der steigenden, globalen Nachfrage gerecht zu werden", erklärte Boyce. "Der Bericht zur Kohleförderung im 21. Jahrhundert betont die bedeutende Rolle der Kohle und der modernen Technik, um weltweit die gemeinsamen Ziele in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Ökologie zu erreichen."

Der Bericht wurde vom Electric Power Research Institute mit direkter Unterstützung von Advanced Resources International, Inc.; CONSOL Energy; Peabody Energy und RWE für den CIAB erstellt. Sie finden Ihn auf der IEA-Website (iea.org/publications/insights/)

Peabody Energy ist das weltweit größte private Kohleunternehmen und weltweit führend in nachhaltiger Kohleförderung und in sogenannten Clean-Coal-Lösungen. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus den Bereichen Metallurgie und Kraftwerkskohle in mehr als 25 Ländern auf sechs Kontinenten zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf PeabodyEnergy.com und CoalCanDoThat.com.

