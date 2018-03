Datawatch Unstructured Data Connector für QlikView jetzt auf QlikMarket, der Börse für Business-Discovery-Lösungen verfügbar

(PRN) - - Datawatch und QlikTech gehen Partnerschaft bei der Einbeziehung von strukturierten und semistrukturierten Daten in Datenermittlungsanwendungen ein

Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), der führende weltweite Anbieter von Informationsoptimierungssoftware und -dienstleistungen, gab heute die Verfügbarkeit des Datawatch Unstructured Data Connector für QlikView auf QlikMarket (market.qlikview.com) bekannt. QlikMarket ist der Internetmarktplatz von QlikTech, der den Kunden von QlikTech eine einfache, interaktive Möglichkeit zur Bewertung und zum Erwerb der sinnvollen Technologien und Anwendungen bietet, welche die QlikView Business Discovery Plattform verwenden.

Auf dem Rücken der anfangs des vergangenen Jahres bekannt gegebenen Allianz zwischen Datawatch und QlikTech hat Datawatch eine Softwareerweiterung entwickelt, mit deren Hilfe Kunden von QlikTech unstrukturierte und semistrukturierte Daten in QlikView Anwendungen übernehmen können. Mit der Markteinführung des Datawatch Unstructured Data Connector für QlikView werden Kunden von QlikView in die Lager versetzt, Quellen wie PDF, XBRL, HTML, Textdateien, Maschinendaten und viele andere nichtrelationale Datenquellen aufzubereiten und in ihre Datenermittlungs-Dashboards und -anwendungen aufzunehmen. Die mit der gleichen Anwenderorientierung wie QlikView entwickelte Technologie ermöglicht es Unternehmensfachleuten jene Daten auszuwählen, die sie diesen Quellen entnehmen wollen und sie dann problemlos über eine QVX-Datei, die sowohl die Daten als auch die Metadaten enthält, in QlikView zu übernehmen. Ähnlich wie bei QlikView können diese Applikationen von IT-Fachleuten mithilfe der Datawatch Information Optimization Plattform einfach in produktionsfertige, umfangreiche Entwicklungen migriert werden.

"Wir sind stolz, dass wir unseren Kunden jetzt die Freiheit und Flexibilität bieten können, alle Datenquellen zu analysieren, die sie benötigen, um ihr Geschäft besser zu verstehen", sagt Peter McQuade, Vice President of Alliances und Partner Sales von QlikTech. "Indem wir unseren Kunden die Lösung von Datawatch auf QlikMarket anbieten, machen wir es für sie möglichst einfach, eine führende Lösung für die Übernahme von unstrukturierten und semistrukturierten Daten in QlikView zu erwerben."

"Datawatch und QlikView sind ein natürliches Technologiepaar", erklärt Ben Plummer, CMO und SVP of Strategic Alliances von Datawatch, und fährt fort: "Im vergangenen Jahr haben wir bei unserer Kundenbasis zunehmend Bedarf an der Übernahme einer größeren Datenvielfalt in Anwendungen wie QlikView feststellen können, und mit der Einführung unseres QlikView Connectors konnten wir diesen Prozess für die Nutzer von QlikView schneller und einfacher gestalten."

Der Datawatch Unstructured Data Connector für QlikView ist ab sofort auf QlikMarket erhältlich. Datawatch wird diese Lösung im Direktverkauf und über weltweite Vertriebspartner vermarkten. Beide Unternehmen werden die Allianz mit gemeinsamen Marketing-, Vertriebs-und Serviceprogrammen unterstützen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Informationsoptimierungstechnologien von Datawatch den Wert Ihrer Unternehmensinformationen oder Datenermittlung steigern können, besuchen Sie uns bitte auf www.datawatch.com.

Weltweit nutzen mehr als 40.000 Organisationen die Produkte und Dienstleistungen von Datawatch, darunter 99 der Fortune 100, und alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe oder Branche, können von der Leistungsfähigkeit und der Flexibilität der branchenführenden Datawatch Lösungen profitieren.

Safe Harbor-Erklärung gemäß Private Securities Litigation Reform Act von 1995

