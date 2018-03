TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 27. März 2013, von Peter Nindler: "Bauchfleck für Tirols Sportpolitik"

Innsbruck (OTS) - Der Flop um das Telfer Ganzjahres-Eissportzentrum offenbart die Misere in der Tiroler Sport(-förderungs-)politik. Mit Großveranstaltungen wird gern von Alltagsproblemen abgelenkt, die sich wie beim Wacker aber nicht ausblenden lassen.

Das jährliche Ski-Spektakel in Kitzbühel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Tiroler Sport an chronischem Geldmangel leidet. Gerne schwadroniert die Politik über neue Großveranstaltungen wie Europa- oder Weltmeisterschaften, doch die strukturellen Probleme im heimischen Sport werden damit nicht gelöst. Die Nachhaltigkeit der Fußball-Europameisterschaft 2008 oder der Eishockey-WM 2005 war nicht gegeben. Die finanzielle Misere bei Wacker Innsbruck steht stellvertretend für die Situation bei den anderen Spitzenvereinen, die Jahr für Jahr um jeden Euro für ihre Budgets ringen müssen. Jetzt kommt das Debakel um die Telfer Eisarena hinzu.

Wie kann es passieren, dass ein vom Land Tirol forciertes Projekt, in das 400.000 Euro Landesförderungen und 130.000 Euro vom Tourismusverband gepumpt werden, während des Baus in die Insolvenz schlittert? Das lässt sich nur mit Konzeptlosigkeit erklären. Was bleibt der Politik jetzt noch übrig, als selbst wieder mit frischem Geld Feuerwehr zu spielen? Die halb fertige Telfer Eishalle abzureißen, die eigentlich eine Entlastung für die Innsbrucker Olympiaworld bringen soll, wird wohl keine ernstgemeinte Alternative sein.

Die Sportpolitik hantelt sich von einer Baustelle zur anderen, vom Wacker zu den anderen großen und kleineren Vereinen. Ohne Förderungen und Sponsoring von öffentlichen Unternehmen wären Wacker, die Innsbrucker Eishockey-Haie, Handball und Volleyball nicht überlebensfähig. Schließlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn die notwendigen privaten Sponsoren ausbleiben: Der Spitzensport in Tirol wird zu Grabe getragen oder öffentlich am Leben erhalten. Stadt und Land haben sich für Letzteres entschieden, aber leider eine zu ungenaue Rechnung aufgestellt. Denn ein Teil der Subventionen, die eigentlich in den Sportbetrieb fließen sollen, wird von den Vereinen oft für die Abdeckung der Infrastrukturkosten verwendet. Damit sind die Förderungen nur die Hälfte wert und die Probleme der Vereine nicht gelöst.

So kopflos die Politik in das Telfer Eishallen-Schlamassel geschlittert ist, so wichtig wäre einmal ein ehrlicher Kassasturz im Tiroler Sport. Erst wenn man weiß, wie viel Spitzen- und der gewünschte Breitensport tatsächlich kosten, kann eine Förderstrategie erarbeitet werden. Dafür benötigt es jedoch Transparenz von den einzelnen Vereinen und den Druck von der Politik. Derzeit führt allerdings leider nur zu oft das Florianiprinzip Regie.

