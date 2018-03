ASFINAG: Unangepasste Fahrweise und Blitzeis sind Ursachen für Unfallserie auf A 1

Wien (OTS) - Unangepasste Fahrweise und Blitzeis sind die Ursachen für die Unfallserie, die sich heute am späten Nachmittag auf beiden Richtungsfahrbahnen der A 1 West Autobahn bei St. Pölten bzw. Loosdorf auf der A 1 ereignet hat. Die ASFINAG hat heute mit sämtlichen Räumfahrzeugen und Mannschaften auf der A 1 in Niederösterreich mit Hochdruck Winterdienst verrichtet. Durch die Salzstreuung aufgetauter Schnee ist aufgrund der schlagartig außergewöhnlich niedrigen Temperaturen gefroren - ein als "Blitzeis" bekanntes Phänomen. Auch die den winterlichen Verhältnissen nicht angepasste Fahrweise vieler Verkehrsteilnehmer führte am späten Nachmittag zu der Unfallserie. Die West Autobahn wird für die Dauer der Aufräumarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voraussichtlich bis in die späten Nachstunden gesperrt sein.

