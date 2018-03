OÖNachrichten-Leitartikel: "Ein Neustart und ein unwürdiger Abgang", von Wolfgang Braun

Linz (OTS) - Kärnten war in den vergangenen Jahren das Sorgenkind Österreichs, politisch verlottert und wirtschaftlich ein Krisenfall. Die Landtagswahl am 3. März schaffte die Basis für einen Neuanfang. Dass diesen eine Dreier-Koalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen in Angriff nehmen wird, ist ein Novum in Österreich.

Während eine Dreier-Variante im Bund nur eine Notlösung wäre, bedeutet sie auf Landesebene kein besonderes Wagnis. Den großen ideologischen und gesellschaftspolitischen Streitthemen, bei Pensionen, Bildung etc., kann man elegant ausweichen - ganz einfach deshalb, weil es dafür in den Ländern keine Gesetzgebungskompetenz gibt. So konnten auch Schwarz und Grün in Oberösterreich Konflikte bequem umschiffen.

Personell setzt die Kärntner Dreier-Koalition einen wohltuenden Kontrapunkt zur jüngsten Vergangenheit des Landes. Der künftige Landeshauptmann Peter Kaiser (SP), die in die Politik zurückgeholte Gaby Schaunig (SP), der durch und durch integre Ex-Staatssekretär Wolfgang Waldner (VP) und der originelle Aufdecker Rolf Holub von den Grünen, sie alle stehen nicht für Party und Skandale, sondern für Solidität und Seriosität.

Das sind Eigenschaften, die unter den dominanten Kärntner Freiheitlichen (FPK) zu Randnotizen verkamen. Ganz so überraschend ist es daher nicht, dass der Versuch der FPK, die Partei nach der vernichtenden Wahlniederlage neu auszurichten, gestern endgültig zur Farce wurde. Dem baldigen Ex-Landesrat Harald Dobernig den Verzicht auf ein Landtagsmandat mit einem Beratervertrag abkaufen zu müssen, ist ein Armutszeugnis für alle Beteiligten - auch für FP-Bundeschef Heinz-Christian Strache, dem das Krisenmanagement auf allen Linien entglitt.

Die blauen Turbulenzen gipfeln im Wechsel von Gerhard Dörfler in den Bundesrat. Dörfler hatte als Landeshauptmann seine Meriten. Er hat entscheidenden Anteil an der historischen Ortstafel-Lösung und damit an der Beilegung eines jahrzehntelangen Konfliktes. Aber das alles wird überschattet vom kalten Egoismus, mit dem er nun seiner Partei ein Mandat abpresste. Und von der Gleichgültigkeit, mit der er einen Platz im Bundesrat einnehmen wird - obwohl er noch vor einem Jahr empfahl, diesen "ersatzlos abzuschaffen". Es ist das unwürdige Ende eines Landeshauptmannes. Aber es passt zum unwürdigen Schauspiel seiner Partei.

