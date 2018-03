Hilton New York setzt sich mit 1.750 kW starker KWK-Anlage von Anaergia Inc für Umweltschutz ein

Burlington, Ontario (ots/PRNewswire) - Anaergia Inc. (http://www.anaergia.com) gab heute die Inbetriebnahme der KWK-Anlage mit 1.750 kW für das Hilton New York im Zentrum Manhattans, das über 1.981 Zimmer verfügt, bekannt. Das grösste Hotel in New York City hat mit der Investition in die energieeffiziente KWK-Anlage von Anaergia eine mutige Entscheidung getroffen, um seine Klimabilanz zu reduzieren, Energie zu sparen und den urbanen Hitzeinsel-Effekt zu reduzieren.

Die sieben Generatoren, die auf dem Dach hoch über der West 53rd Street angebracht wurden, generieren 1.750 kW an sauberer Energie und 2.700 kW an Wärme für den Betrieb im Gebäude. Dies deckt über 50 % des Strombedarfs und 35 % des Dampfbedarfs in den fast 2.000 Zimmern. Der Strom und die Dampfwärme, die dank des Systems generiert werden, sollen die Klimabilanz des Hilton New York um mehr als 30 % bzw. um 10.000 Tonnen jährlich reduzieren. Damit werden die Treibhausgase so stark reduziert, als entferne man Tausende von Autos von den Strassen New Yorks. Ausserdem wird erwartet, dass sich die betrieblichen Aufwendungen für das Gebäude dank des Systems während der 20-jährigen Vertragslaufzeit um fast eine halbe Million Dollar jährlich reduzieren.

Anaergia hat das umweltfreundliche System zur Energieerzeugung konzipiert und gebaut und ist der Eigentümer und Betreiber. Das dezentrale Energieversorgungssystem von Anaergia erfüllt die Bedingungen für das ITC-Programm des US-Energieministeriums, das elektrische Effizienz und Ressourcenschonung durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) fördert. Ebenso hat sich das Programm für das Programm der Behörde für Energieforschung und -entwicklung in New York (NYSERDA) qualifiziert, das zum Ziel hat, den Energiemarkt, die Wirtschaft und den Umweltschutz im US-Bundesstaat New York zu fördern.

"Das Hilton New York setzt sich dafür ein, Nachhaltigkeitsinitiativen zu entwickeln und hinsichtlich Abfallvermeidung und Energiesparen ein Exempel für das Gastgewerbe zu statuieren", erklärte Mark Lauer, Geschäftsführer des Hilton New York. "Die KWK-Anlage stärkt unsere Position als weltweit führendes Unternehmen für ökologische Nachhaltigkeit und ermöglicht es uns, uns auf unser Kerngeschäft, das darin besteht, unseren Gästen ein aussergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten, zu konzentrieren."

"Das grüne Dach und das KWK-Projekt des Hilton New York sind ein erstklassiges Beispiel dafür, wie Strombezugsvereinbarungen dazu beitragen können, dass durch Energieselbstversorgung und CO2-Reduktionen kostengünstiger Strom vor Ort produziert wird", sagte Steve Watzeck, CEO von Anaergia Inc. "KWK ist eine bewährte, effiziente und nicht ausreichend genutzte kurzfristige Energielösung, mit der die Vereinigten Staaten ihre Energieeffizienz steigern, den Umweltweltschutz verbessern, das Wirtschaftswachstum fördern und eine robuste Energieinfrastruktur aufrechterhalten können."

Informationen zu Anaergia Inc.

Anaergia Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen, das nachhaltige Lösungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und zur Umwandlung von Abfällen in Energieressourcen bietet. Mittels seiner Tochtergesellschaften ist Anaergia an über 1.600 funktionierenden Projekten für erneuerbare Energien weltweit beteiligt. Anaergia betreibt 16 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Foto mit Beschreibung: "Anaergia versorgt das Hilton New York (CNW Group/Anaergia Inc.)". Fotos stehen hier zur Verfügung: http://photos .newswire.ca/images/download/20130325_C7903_PHOTO_EN_24767.jpg

Für weitere Informationen: Besuchen Sie http://www.anaergia.com oder wenden Sie sich an: Kurt Rohmann Unternehmensstrategie & Marketing Anaergia Inc. +1-905-766-3333 kurt.rohmann@anaergia.com http://www.anaergia.com