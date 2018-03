(2) A 2: HERZOGBERGTUNNEL RICHTUNG WIEN WIEDER FREI BEFAHRBAR

Zwei Unfälle mit insgesamt 22 involvierten Fahrzeugen; Fahrtrichtung Italien bleibt gesperrt

Wien (OTS) - Deutlich mehr Fahrzeuge als ursprünglich angenommen waren heute Mittag um 12.45 Uhr in die zwei Unfälle verwickelt, die zur selben Zeit in den beiden Röhren des Herzogbergtunnels auf der A 2 Süd Autobahn passiert waren. In Fahrtrichtung Wien stießen im Bereich des Tunnelportals auf salznasser Fahrbahn zwei Lkw und ein Pkw zusammen, in Richtung Italien kollidierten insgesamt 14 Pkw und 5 Lkw im Tunnel - vermutlich nachdem ein Pkw-Lenker ins Schleudern geraten und stehengeblieben war. Das Rote Kreuz aus den Bezirken Wolfsberg und Voitsberg war mit 13 Fahrzeugen im Einsatz, zusätzlich landeten auch zwei Rettungshubschrauber auf der Autobahn.

Die Tunnelröhre in Richtung Wien konnte um 16:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Fahrtrichtung Italien bleibt voraussichtlich bis in die späten Nachtstunden gesperrt.

Pkw werden seit Mittag über die Anschlussstellen Mooskirchen bzw. Packsattel von der Süd Autobahn ab- und auf die B 70 umgeleitet. Alle Schwerfahrzeuge werden bei der Raststation Kaiserwald abgefangen, um die Sperre dort abzuwarten.

Update folgt.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Mocnik

Marketing und Kommunikation

Pressesprecher Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

FUCHSENFELDWEG 71

A-8074 GRAZ-RAABA

TEL +43 (0) 50108-13827

FAX +43 (0) 50108-913827

MOBIL +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at