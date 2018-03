Systemlösung für HART-fähige 4-20-MA Feldinstrumente

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) präsentiert die CN0267 zur Demonstration von Stromschleifen gespeisten Smart Transmitter Modulen mit HART®-Interface (Highway Addressable Remote Transducer). Die Schaltung ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen vorgesehen die mit einem vorgegebenen Strombudget von 3,5 mA auskommen müssen. Sie demonstriert eine komplette, wenig Strom verbrauchende, dabei aber hochgenaue System-Lösung mit geringem Platzbedarf. Die Applikation wurde von ADI im Rahmen der Referenzschaltungs-Initiative "Circuits from the Lab" geprüft und verifiziert.

Die Schaltung wurde von der HART Communication Foundation auf Konformität geprüft, verifiziert und als zugelassene HART-Lösung registriert. Damit besteht die Gewähr, dass Systemdesigns mit diesen ADI-Bauelementen den Anforderungen des HART-Protokolls entsprechen und das es sich bei der DEMO-AD5700D2Z um eine erprobte und geprüfte Lösung handelt.

Die Lösung kombiniert die sparsamsten Bauelemente ihrer Klasse. Sie ermöglicht Systemingenieuren die Unterstützung einer erweiterten Systemfunktionalität einschließlich der Übertragung von Diagnoseinformationen und zusätzlichen Mess- und Kalibrierdaten. Die 7 x 2,3 cm große Leiterplatte der CN0267 verfügt über eine Sensorschnittstelle, einen Mikroprozessor und unterstützt die bidirektionale HART-Kommunikation über die 4-20-mA-Stromschleife.

Das Schaltungsdesign der CN0267 Die CN0267 enthält drei der sparsamsten, für Feldinstrumente optimierten Bausteine von ADI: - Der ADuCM360, ein 3,9 kSPS, voll integriertes 24bit Datenerfassungs-System-on-Chip, optimiert für geringen Stromverbrauch.. Er enthält einen zweikanaligen Sigma-Delta-A/D-Wandler, einen 32bit ARM Cortex-M3 Mikrocontroller und Flash/EE-Speicher. Mit der Stromaufnahme von weniger als 1 mW bietet dieser Baustein mehr Verarbeitungsleistung pro Milliwatt als irgendein anderer Analog-Mikrocontroller seiner Klasse. - Der AD5421, ein kompletter, über die 4-20-mA-Stromschleife gespeister 16bit-D/A-Wandler, dessen eingebauter programmierbarer Spannungsregler hier zur Versorgung des Demo-Boards herangezogen wird. Mit weniger als 300 µA Ruhestromaufnahme sorgt er für eine Halbierung der Verlustleistung gegenüber konkurrierenden Lösungen, während sich der Platzbedarf sogar um 55 % reduziert. - Der AD5700, ein komplettes HART-Modem-IC, das verglichen mit alternativen Produkten 38 % weniger Leistung aufnimmt und mit über 75 % weniger Leiterplattenfläche auskommt.

Preise und Verfügbarkeit Produkt Muster Produktions- Einzelpreis verfügbar ab Stückzahlen (ab 1.000 Stück) verfügbar ab DEMO-AD5700D2Z sofort $90 (einzeln) AD5421BREZ sofort sofort $5,55 AD5700BCPZ-RL7 sofort sofort $4,45 ADUCM360BCPZ128 sofort sofort $8,58

Über Analog Devices

Innovation, Performance und hervorragende Qualität sind die Säulen, auf denen Analog Devices eines der wachstumsstärksten und langfristig orientierten Unternehmen im Technologiebereich aufgebaut hat. Analog Devices ist industrieweit als Marktführer bei Datenwandler- und Signalaufbereitungs-Technologien anerkannt und beliefert in der ganzen Welt über 60.000 Kunden, die nahezu alle Arten elektronischer Systeme produzieren. Analog Devices kann als ein weltweit führender Hersteller hochwertiger integrierter Schaltkreise für die analoge und digitale Signalverarbeitung auf über 40 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwood, Massachusetts, mit Design-Zentren und Produktionsstätten in der ganzen Welt. Die Aktien von Analog Devices werden an der New Yorker Börse unter "ADI" gehandelt und sind im S&P 500 Aktienindex enthalten.

Analog Devices in Europa

Analog Devices erwirtschaftet in Europa ein Fünftel seiner Gesamteinnahmen. Außerdem sind rund ein Fünftel der weltweiten Mitarbeiter allein in Europa beschäftigt. Das Unternehmen unterhält eine Fertigungsstätte in Limerick, Irland sowie Design- und Entwicklungszentren in Dänemark, England, Finnland, Schottland, Slowakei, Spanien und Irland. Europäische Kunden sind wichtige Telekommunikationsausrüster wie Alcatel, Ericsson und Nokia-Siemens-Networks, führende Zulieferer der Automobilindustrie wie Autoliv, Bosch und Continental, sowie Konsumgüterhersteller wie Harman und Philips und eine Vielzahl industrieller Kunden, darunter ABB, Agilent Technologies, Siemens und Rohde & Schwarz.

