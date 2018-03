Falter: Bakary-Folterpolizist sorgt für weiteren Justizskandal

Staatsanwaltschaft stellte Vergewaltigungsverfahren ein, da Ex-Cop Gegenwehr des Opfers nur "für Sadomaso-Spiele" hielt

Wien (OTS) - Die Wiener Wochenzeitung Falter veröffentlicht in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe einen skandalösen Vergewaltigungsakt der Staatsanwaltschaft Wien. Der Fall zeigt, wie mit mutmaßlichen Opfern von Sexualdelikten verfahren wird.

Einer jener vier Polizisten, die den Afrikaner Bakary J. im Jahr 2006 gefoltert hatten, wurde von seiner Ex-Freundin wegen Vergewaltigung angezeigt. Die Frau legte Fotos, Arztberichte und die Aussagen anderer mutmaßlicher Gewaltopfer des Polizisten vor.

Sie flüchtete in der Tatnacht ohne Schuhe auf die Polizei und verbrachte die Stunden danach im Spital, wo Würgemale am Hals und blaue Flecken am Oberschenkel diagnostiziert wurden.

Der ehemalige Polizist bestritt die Tat und behauptete, er habe mit der Frau "leidenschaftlichen Sex" gehabt. Sie habe "meine Erregung ausgenützt". Die Gegenwehr der Frau habe er für "Sadomaso-Spiele" gehalten.

Die Staatsanwaltschaft Wien folgte im Zweifel den Angaben des entlassenen Polizisten, obwohl das mutmaßliche Opfer stets bestritt, Sadomaso-Praktiken ausgeübt zu haben. Im Gerichtsakt findet sich dafür kein einziger Hinweis. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung und eine Tatrekonstruktion unterblieben. Die Frau hat nun, vertreten durch den Anwalt Robert Lattermann, einen Fortsetzungsantrag verfasst und spricht von einem "Justizskandal".

