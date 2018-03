Spindelegger: "Kroatien ist Wegbereiter für den gesamten Balkan"

Vizekanzler begrüßt positiven Monitoring-Bericht der Kommission für den EU-Beitritt Kroatiens

Wien (OTS) - "Kroatien hat mit einem entschlossenen Reformkurs eindrucksvoll seine historische Chance genutzt, Teil des europäischen Einigungsprozesses zu werden. Nach der Einigung mit Slowenien im Streit um die Ljubljanska Banka steht nun dem EU-Beitritt Kroatiens endgültig nichts mehr im Wege", kommentierte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger in einer ersten Reaktion den heute von Erweiterungskommissar Stefan Füle in Zagreb präsentierten positiven Monitoring-Bericht der Europäischen Kommission über den Stand der Vorbereitungen Kroatiens für den EU-Beitritt.

In diesem konzediert die Europäische Kommission Kroatien, nunmehr sämtliche in den Beitrittsverhandlungen eingegangenen Verpflichtungen erfüllt und insbesondere alle im letzten Monitoring-Bericht vom 10. Oktober 2012 von ihr geforderten konkreten Maßnahmen in den Bereichen Wettbewerbspolitik, Justiz und Grundrechte sowie Recht, Freiheit und Sicherheit umgesetzt zu haben.

"Die kroatische Erfolgsgeschichte ist auch ein deutliches Ermutigungssignal an alle Länder des westlichen Balkans. Reformarbeit, hartes Arbeiten und politische Entschlossenheit lohnen sich!", betonte der Vizekanzler. "Kroatien ist damit Wegbereiter für die gesamte Region bei der Annäherung an die EU. Mit dem EU-Beitritt Kroatiens gewinnen wir einen wichtigen Partner für gemeinsame Initiativen bei der Gestaltung der nächsten Erweiterungsschritte am Westbalkan. Wir freuen uns schon auf die ab Juli zusätzlich verstärkte Zusammenarbeit", so der Vizekanzler.

Der EU-Beitrittsvertrag mit Kroatien wurde am 9. Dezember 2011 unterzeichnet. Zugleich wurde ein intensives Vorbeitrittsmonitoring vereinbart, um die vollständige Umsetzung sämtlicher in den Beitrittsverhandlungen eingegangenen Verpflichtungen durch Kroatien genau zu begleiten und zu überprüfen. Mit dem heute von der Europäischen Kommission vorgelegten Monitoring-Bericht ist das Vorbeitrittsmonitoring Kroatiens beendet. 19 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien haben den EU-Beitrittsvertrag bereits ratifiziert. Die übrigen acht EU-Mitgliedstaaten haben das Ratifikationsverfahren eingeleitet. Der EU-Beitrittsvertrag sieht den 1. Juli 2013 als Zieldatum für sein Inkrafttreten und den EU-Beitritt Kroatiens vor.

