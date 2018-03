WKÖ setzt sich für Interessen der heimischen Wirtschaft in Brüssel ein

EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich präsentiert Schwerpunkte der kommenden Monate

Brüssel (OTS/PWK182) - "In den kommenden Monaten stehen auf EU-Ebene auch abseits der Fragen rund um die europäische Wirtschafts- und Schuldenkrise wichtige Entscheidungen an, die für viele österreichischen Unternehmen von großer Relevanz sind. Die Interessenvertretung der WKÖ auf EU-Ebene wird sich engagiert dafür einsetzen, dass es hier zu sinnvollen und praktikablen Lösungen im Sinne der österreichischen Wirtschaft kommt", erklärte Markus Stock, Leiter des EU-Büros der Wirtschaftskammer Österreich, bei der heutigen Vorstellung der aus Sicht der österreichischen Wirtschaft in den kommenden Monaten wichtigsten EU-Themen in Brüssel:

Positiv ist, dass sich Rat und EU-Parlament informell auf die Grundregeln einer bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten europäischen Bankenaufsicht geeinigt haben. Dies wird zu Stabilität auf den europäischen Finanzmärkten beitragen und somit auch das Vertrauen der Sparer stärken. Bei der Umsetzung der Beschlüsse muss aber darauf geachtet werden, dass es zu keinen ineffizienten Doppelgleisigkeiten im Zusammenspiel mit den nationalen Aufsichtsbehörden kommt. Bei allen weiteren Regulierungsmaßnahmen müssen jedenfalls auch die kumulativen Belastungen der Kreditwirtschaft beachtet werden, damit es zu keiner Gefährdung der Finanzierung der Realwirtschaft, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), kommt.

Der Kommissionsvorschlag zur regelmäßigen Überprüfung von Fahrzeugen (in Österreich bekannt als Pickerl-Überprüfung) hat konkrete Auswirkungen auf 5.000 österreichische Kfz-Werkstätten. Anders als die EU-Kommission fordert der Berichterstatter im EU-Parlament eine verpflichtende Trennung zwischen Werkstätten und Prüftätigkeit, was dazu führen würde, dass österreichische Kfz-Unternehmer ein wichtiges Geschäftsfeld verlieren würden. Die WKÖ wird hier Überzeugungsarbeit leisten, dass diese Trennung nicht sinnvoll ist.

Der Vorschlag für eine Datenschutz-Grundverordnung, der das EU-Datenschutzrecht grundlegend reformieren soll, betrifft alle. Das Ziel der Schaffung eines harmonisierten, modernen und zukunftsfähigen europäischen Datenschutzrechts ist grundsätzlich zu begrüßen. Der Kommissionsentwurf enthält aber eine Vielzahl von neuen administrativen Verpflichtungen für Auftraggeber, wie Dokumentationspflichten, Ausweitung der Informationspflichten etc. Zusätzliche/Neue administrative Belastungen sollten weitgehend vermieden bzw. möglichst gering gehalten werden.

Die WKÖ begrüßt die EU-Ziele zur Stärkung der Berufsbildung und insbesondere die Stärkung des dualen Systems, der Lehrlingsausbildung. Es besteht allerdings die Gefahr, dass das Thema "Einführung von Lehrlingsausbildung" auf Europäischer Ebene verkürzt diskutiert wird. In den Mittelpunkt gerückt werden sollte vielmehr die eigentlich entscheidende Frage, wie es für Unternehmen attraktiver werden könnte, Lehrlinge auszubilden.

Eine bessere Durchsetzung der Entsende-Richtlinie ist ein wesentliches Anliegen der Wirtschaftskammer Österreich, da auf diese Art und Weise unlauterer Wettbewerb im Binnenmarkt vermieden werden kann. Daher begrüßt die WKÖ nachdrücklich die Bestimmungen zur Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Behörden. Sehr kritisch sieht die WKÖ hingegen die vorgesehene gesamtschuldnerische Haftung für ausstehendes Entgelt im Baubereich: Die Kontrollpflichten in diesem Bereich obliegen dem Staat, nicht den Unternehmen. (FA)

