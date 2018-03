FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: Österreich ist Paradies für Kinderschänder

Wien (OTS) - "Dass ein Wiederholungstäter, der schon 46! Mal einschlägig vorbestraft ist und sich nur wenige Tage nach seiner vorzeitigen Haftentlassung wieder an zwei Buben vergangen hat, nun zu sieben Jahren Haft verurteilt worden ist und zusätzlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wurde, ist prinzipiell zu begrüßen", betonte die freiheitliche NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein. Leider zeige dieser Fall aber auch klar auf, dass Österreich unter rot-schwarzer Regierungsverantwortung zu einem Paradies für Pädophile geworden sei, machte Belakowitsch-Jenewein die politische Verantwortung fest.

Auch bedeute dieses Urteil keinesfalls, das der Sexualstraftäter nun auch tatsächlich zeitlich unbegrenzt in einer Sonderanstalt festgehalten werde. Bei genauerer Betrachtung zeige sich, dass der Täter bereits 2007 in eine solche Anstalt eingewiesen worden sei, erinnerte Belakowitsch-Jenewein. Trotz negativer Stellungnahme der Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt-und Sexualstraftäter (BEST), sei der Mann am 21. Dezember vorigen Jahres entlassen worden. So habe einer der Gutachter gemeint, eine vorzeitige Entlassung sei durchaus gerechtfertigt, da es auf den Freigängen zu keinerlei Zwischenfällen gekommen sei! "Der zweite Gutachter hielt den Mann für gefährlich. Dennoch kam der Mann frei. Bereits sechs Tage später nahm er geschlechtliche Handlungen an zwei Buben vor", so Belakowitsch-Jenewein.

Hier zeige sich einmal mehr, dass nach wie vor im Zweifel für den Täter- und gegen den Opferschutz entschieden werde, kritisierte Belakowitsch-Jenewein. "Dass die Opfer ihr ganzes Leben sowohl unter den psychischen als auch physischen Folgen des Erlebten leiden werden, scheinen die Gutachter und Gerichte, die Pädophile und Sexualtäter mit ihren milden Urteilen meist in die Freiheit entlassen, nicht zu bedenken", so Belakowitsch-Jenewein.

