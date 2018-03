FPK-gf. LPO Ragger: Links-Koalition wird sich beweisen müssen!

Freiheitliche als einzige Oppositions- und Kontrollpartei - Zukunft des Landes muss vorrangiges Ziel sein

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf den heute finalisierten Koalitionspakt der linken Einheitspartei hält der geschäftsführende freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger fest, dass sich Rot/Schwarz/Grün nun beweisen müsse. "Wir werden die Arbeit der vereinigten Linksparteien Kärntens mit Argusaugen überwachen und als einzige oppositionelle Kraft Kärntens als strenge Kontrollpartei auftreten", betont Ragger.

In den vergangenen Jahren sei viel für das Land erreicht worden, man werde nicht zulassen, dass nun freiheitliche Errungenschaften für die Menschen am Altar der Parteipolitik geopfert werden. Das vorrangige Ziel der Freiheitlichen sei das Verhindern von Wiener Zuständen. "Die Bundeshauptstadt ist durch die linke Koalition in den vergangenen Jahren abgewirtschaftet worden", so Ragger.

Ragger erwarte sich in diesem Zusammenhang auch ein klares Statement des designierten Landeshauptmannes Peter Kaiser. "Ich erwarte mir, dass Peter Kaiser klar Stellung bezieht, welche bewährten freiheitlichen Initiativen abgeschafft werden und welche zum Wohle der Kärntnerinnen und Kärntner weitergeführt werden", verweist Ragger im Hinblick auf Leistungen wie den Teuerungsausgleich, das Müttergeld, das Babygeld, das Jugendstartgeld, das Schulstartgeld, das Bürgerbüro und die Erhaltung der Landestankstellen.

Die Freiheitlichen haben in den letzten Jahren gute Arbeit für die Menschen im Land leisten können. Nicht alles war von Erfolg gekrönt, aber hier müsse man sich Fehler eingestehen und die politische Realität akzeptieren. "Unser Bundesland hat es sich verdient, dass es auch in Zukunft einer positiven Entwicklung entgegenblicken kann. Die Freiheitlichen treten geschlossen und stark gemeinsam für Kärnten ein", schließt Ragger.

