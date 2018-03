Grüne Wien/Maresch: Neugestaltung Marhiahifler Straße auf gutem Weg

Bürgerbeteiligung vor Ort beginnt

Wien (OTS) - "Die Neugestaltung der Mariahilfer Straße ist auf Schiene. Sie ist ein wichtiges Projekt für mehr Lebensqualität in der Stadt und wird nicht nur den AnrainerInnen viele Vorteile bringen", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. "In den Innenbezirken werden schon jetzt 36 Prozent der Wege zu Fuß zurückgelegt, nur 18 Prozent mit dem PKW. Die Mariahilfer Straße ist voll, wir wollen mit der Neugestaltung den Menschen mehr Platz zum Flanieren geben", betont Maresch.

Derzeit wird Feedback von BürgerInnen und auch von der Wirtschaftskammer zum Vorschlag der Verkehrsplaner für die Begleitmaßnahmen in den Bezirken gesammelt. Die BürgerInnen aus Mariahilf und Neubau werden mittels Newsletter regelmäßig über den Projektverlauf informiert. "Die Wohn- und Lebensqualität in den betroffenen Bezirken wird durch die Neugestaltung der Mariahilfer-straße deutlich zunehmen, da der Autoverkehr zurückgehen wird. Auch Kunden und Gäste werden von dem Projekt profitieren", so Maresch abschließend.

