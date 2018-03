FPÖ: Vilimsky: Europaweit keine Zahlungen zwischen Banken am Karfreitag!

Kleiner Zinsnachteil für Angestellte, enormer Zinsgewinn für Banken - Prüfung gefordert

Wien (OTS) - Diesen Karfreitag werden erstmals europaweit keinerlei Zahlungen zwischen Banken durchgeführt. Dies soll darauf zurückzuführen sein, dass im europäischen Zahlungsverkehrssystem TARGET der 29.3. als Feiertag definiert ist, was zumindest bedeutet, dass Zahlungsaufträge nicht valutiert, also zinswirksam am Konto verbucht werden. Dies stellte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky fest.

Jedenfalls werde dies in vielen Fällen zur Folge haben, dass Angestellte ihr Geld erst verspätet gutgeschrieben bekommen und damit zumindest einen kleinen Zinsnachteil in Kauf nehmen müssen, während der Bankensektor durch die enorme Summe der nicht valutierten Zahlungen einen riesigen Vorteil einstreife. Dies müsse dringend einer Prüfung unterzogen werden, so Vilimsky.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in Zypern habe ein derartiger "Bank-Holiday" einen besonders schalen Beigeschmack. "Mag sein, dass der Zahlungsausfall am Freitag tatsächlich mit dem Umstand zusammenhängen, dass Österreich seit 2013 über das europäische Zahlungsverkehrssystem TARGET bucht und der 29.3. darin als Feiertag definiert ist, vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Finanzprobleme muss dies jedoch mit dreifacher Skepsis und Sorgfalt beobachtet werden", erklärt Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at