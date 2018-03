Blancco veröffentlicht Whitepaper zu "Datenlöschung in Rechenzentren und Sicherheit bei Cloud Computing"

Ludwigsburg (ots/PRNewswire) - Sichere Datenlöschung rechnet sich

Blancco, Marktführer für Lösungen der Datenlöschung und IT-Wiederverwendung, verzeichnet eine steigende Zahl von Rechenzentren mit grossem Interesse an einem professionellen Datenlöschmanagement. Vor allem für Betreiber von Rechenzentren mit komplexen Strukturen, die beispielsweise von Social Media Netzwerken, Bank- und Kreditkartenunternehmen und grossen Firmen genutzt werden, wird das Thema aufgrund schnell wachsenden Datenmengen immer wichtiger. Die steigende Anzahl der Kunden in diesem Bereich veranlasste Blancco nun dazu, den Markt über professionelle Lösungen und Best Practices für eine wirtschaftliche und gesetzeskonforme Datenlöschung zu informieren: Das umfassende Whitepaper zum Thema "Datenlöschung in Rechenzentren und Sicherheit bei Cloud Computing" ist nun als Download verfügbar.

"Rechenzentren besitzen grosse Mengen an sensiblen Kundendaten, die aufgrund von Gesetzen wie dem BDSG und Branchenstandards wie PCI DSS und EU-Verordnungen geschützt werden müssen", sagt Kim Väisänen, CEO und Mitgründer von Blancco. Mit seinen Softwarelösungen hilft Blancco die aktuellen Compliance-Anforderungen zu erfüllen. "Da Rechenzentren heute sehr komplex sind, werden meist viele verschiedene Produkte für eine Datenlöschung benötigt" sagt Väisänen. Rechenzentren mir High-End Server und SAN Umgebungen benötigen ein Produkt, das einen möglichst breiten Bereich an Hardware wie Netapp, IBM, Oracle (SUN), HP, EMC, DELL, Hitachi und ebenso Microsoft Software sicher löschen kann. Die Produkte von Blancco wurden für genau diese Anforderungen entwickelt und unterstützen ebenfalls virtuelle Umgebungen wie VMware und Microsoft basierend auf vSphere (ESXi) beziehungsweise Hyper-V.

Die Lösungen von Blancco umfassen alle Ebenen der Datenlöschung, die in einem Rechenzentrum benötigt werden. "Wir sind der einzige Anbieter eines kompletten Portfolios an zertifizierten Datenlösch-Lösungen von Smartphones bis Mainframes", sagt Väisänen. Blancco bietet drei Hauptvorteile für moderne Rechenzentren: Zum einen wird ein umfassendes und revisionssicheres Datenlöschmanagement mit detaillierten Löschberichten und zentraler Verwaltung ermöglicht. Zweitens sind deutliche Einsparungen durch die Wiederverwendung von vorhandener Hardware und von logischen Laufwerken (LUNs) möglich. Zu guter Letzt können ständig neue Dienstleistungen angeboten werden, wie etwa die professionelle Datenlöschung bei Datenmigration oder beim Auslaufen eines Kundenvertrags. "Wir werden Rechenzentren auch weiterhin Lösungen für alle modernen Herausforderungen bieten", sagt Väisänen.

Das Whitepaper "Datenlöschung in Rechenzentren und Sicherheit bei Cloud Computing" steht als Download zur Verfügung.

Über Blancco:

Mit mehr als 10 Millionen Lizenznehmern, namhaften Top-Kunden aus allen Bereichen von Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung, vielen DAX-Unternehmen, hochrangigen Behörden und IT-Abteilungen in sensiblen Geschäftsbereichen wie Banken und Versicherungen, ist Blancco der globale Spezialist für professionelle und zertifizierte Datenlöschung mit Software- und Hardwarelösungen und in über 100 Ländern der Welt im Einsatz. Blancco wurde 1997 gegründet; in Deutschland ist die Zentrale für Central Europe. Über seine weltweit 15 Niederlassungen an mehr als 20 Standorten verfügt Blancco über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk in allen wesentlichen Industriestaaten auf allen Kontinenten.

