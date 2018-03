Darabos: SPÖ unterstützt SJ-Forderungen für Wohnen - Maklerprovision soll künftig von Vermieter getragen werden

Umsetzung per Verordnung "rasch und unkompliziert möglich"

Wien (OTS/SK) - Die Sozialistische Jugend (SJ) hat heute, Dienstag, mit dem Präsidenten der Mietervereinigung Österreich (MVÖ), Georg Niedermühlbichler, ihre Forderungen für leistbares Wohnen für junge Menschen präsentiert. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos begrüßt die Reformvorschläge der SJ ausdrücklich und sichert die Unterstützung der SPÖ zu. "Wir werden die Vorschläge in unsere Gespräche mit dem Koalitionspartner einbringen", sagte Darabos am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die Möglichkeit einer raschen Umsetzung sieht Darabos neben der Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung insbesondere bei der Änderung einer Maklerprovision in eine 'Abgeberprovision', wie von MVÖ und SJ gefordert. ****

"Maklerprovisionen erhöhen die tatsächlichen Wohnkosten enorm. Die Einstiegskosten für Wohnungen sind derzeit viel zu hoch - das bekommen junge Menschen natürlich ganz besonders zu spüren. Es ist auch international üblich, dass der Vermieter als Auftraggeber die Maklerprovision trägt", betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. In Großbritannien, den Niederlanden und Belgien etwa werden von den Mietern keine Provisionen bezahlt. Für diese Änderung brauche es lediglich eine Verordnung im Wirtschaftsministerium. "Wo es möglich ist, rasch und unkompliziert Wohnraum leistbarer zu machen, sollten wir das auch tun", appelliert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) mo

