A 2: Zwei Unfälle auf Süd Autobahn sorgen für Tunnelsperre

Mehrere Fahrzeuge involviert; Ableitung auf die B 70 bei Mooskirchen und Packsattel

Graz (OTS) - Zwei Unfälle zur selben Zeit sorgen seit 12.45 Uhr für eine Vollsperre der A 2 Südautobahn. Im Herzogbergtunnel kam es in Fahrtrichtung Italien zu einem Unfall, in den nach ersten Informationen acht Fahrzeuge involviert sind. Und in der Gegenrichtung stießen im Bereich des Tunnelportals ein Lkw und ein Pkw zusammen. Rotes Kreuz, Polizei, Feuerwehr sind bereits vor Ort, auch ein Notarzthubschrauber ist bereits auf der Autobahn gelandet. Der Herzogbergtunnel bleibt in Richtung Italien voraussichtlich bis mindestens 18 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Graz soll die Sperre des Tunnels nach dem Ende des Rettungseinsatzes wieder freigegeben werden können. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit über die Packer Straße B 70 umgeleitet.

Update folgt.

