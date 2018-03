FP-Gudenus: HC Strache legte Basis für vielversprechenden Neuanfang in Kärnten

Volle Kraft für Kärnten statt Kenia-Koalition!

Wien (OTS/fpd) - "Nach der schweren Wahlschlappe in Kärnten musste rasch etwas geschehen und unser Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache hat das jetzt auch mit Leyroutz und Ragger konsensual durchgesetzt", freut sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Die von Strache geforderte personelle Neuordnung und die Zusammenführung von FPK und FPÖ in weiterer Folge würden umgesetzt. Gudenus: "In der FPÖ gibt es kein Drüberfahren oder unreflektiertes Köpferollen, da wird unter dem Bundesparteiobmann nach vernünftigen, nachhaltigen Lösungen gesucht, die einen echten, von allen handelnden Akteuren mitgetragenen Neubeginn darstellen. Ich gratuliere den Parteifreunden in Kärnten." Und Gudenus ist sich sicher: "Wir sind die zweitstärkste Kraft in Kärnten und der Stachel im Fleisch von Rot-Schwarz-Grün. Geeint kann es mit der FPÖ in Kärnten nur noch aufwärts gehen!" (Schluss)

